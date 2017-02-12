وزير الدولة للتجسس !!

زهير السراج

* بينما يُحذِّر الناطق الرسمى للقوات المسلحة العميد ركن (احمد الشامى) من استخدام قضية الامن القومى فى تكميم الافواه، حتى لا يفقد الناس الثقة فى النظام الحاكم، فإن وزير الدولة للاعلام يدافع بشراسة عن تدخل الدولة فى تقييد الحريات !!

* بل ويزعم أن (منظمة الأمم المتحدة) تعطى الحق للدول الاعضاء بالتدخل لتقييد الحريات ومصادرة الصحف فى القضايا التى تتعلق بالاخلاق والسلامة والصحة العامة، ولكنه لم يتفضل بالكشف عن المواد القانونية فى ميثاق الامم المتحدة التى تعطى للدول هذا الحق، وهو بالطبع كاذب فى هذا الزعم، ويحاول إعطاء صفة شرعية لممارسات نظامه الفاسد فى تقييد الحريات وتكميم الافواه ومصادرة الصحف واعتقال الصحفيين وايقافهم .. الى آخر الانتهاكات المعروفة التى يمارسها النظام الفاسد، ويكفى ما يتعرض له بعض المواطنين من زج فى السجون والمعتقلات بدون أى اتهامات أو حتى التحقيق معهم، او السماح لاسرهم بمقابلتهم مثل الدكتور (مضوى ابراهيم) الذى يقبع فى المعتقل منذ شهر ديسمبر الماضى بدون أن تفصح السلطات عن سبب اعتقاله!!

* ثم يكشف وزير الدولة لوزارة اعلام النظام الشمولى الفاسد عن إحياء (هيئة البث)، واتجاهها لمراقبة الاذاعات الخاصة بواسطة أجهزة إلكترونية حديثة ستصل الى البلاد فى الاسبوع القادم .. بالله عليكم تاملوا فى اولويات الدولة التى يديرها هذا النظام، اجهزة حديثة وانظمة إلكترونية بملايين الدولارات على حساب الشعب الفقير الجائع لمراقبة الاذاعات، بل ويعلن عن ذلك وزير الدولة للاعلام وليس وزير الدخلية أو مدير الأمن أو مدير الاستخبارات .. أى وزير اعلام هذا الذى يبشر الناس بمراقبة الاجهزة الاعلامية بأجهزة تجسس وتصنت إلكترونية .. بئس وزراء الاعلام إذا كانوا من شاكلة (ياسر يوسف) والزول القاعد جمبو (كما وصف رئيس المجلس الوطنى ابراهيم أحمد عمر وزير الاعلام احمد بلال خلال إحدى جلسات المجلس)!!

* وكى يبرر وزير الدولة للتجسس المدعو (ياسر يوسف) سقطته الشنيعة فى التبشير باستجلاب أجهزة تجسس لمراقبة الاذاعات، فإنه يشير الى أن تقييد الحريات يتم بالقانون، استنادا على المادة (39 ) من الدستور الانتقالى لعام 2005 ، ويقول إن ” تلك المادة نصت على أن الحرية لا تقيد إلا بقانون” .. وهو بالطبع كاذب، فالمادة التى أشار إليها تنص على الآتى :” لكل مواطن حق لا يقيد فى حرية التعبير وتلقى ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول الى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والاخلاق العامة، وذلك وفقا للقانون” (المادة 39 )، ولم تنص المادة على ما اختلقه الوزير الكاذب بأن (الحرية لا تقيد إلا بقانون)، وشتان ما بين النصين!!

* ويواصل الوزير الكذب زاعما “أن الدولة كان لها الحق فى كل الوقائع والنماذج التى تدخلت فيها”، ولفت الى انها حالات تم فيها الاضرار بالأمن المجتمعى والاقتصادى (حسب الزميلة سعاد الخضر فى الخبر المنشور فى صحيفتنا يوم الخميس 9 فبراير، 2017 )، ولم يتفضل كعادته بذكر نموذج واحد حتى نستيقن من صحة حديثه، ونقر بالضرر الذى وقع على المجتمع والاقتصاد!!

* ونسأل الوزير، إذا كانت تلك الحالات قد أضرت بالمجتمع وخالفت القانون، لماذا لجأت الدولة الى الإجراءات الاستثنائية لتقييد الحرية ومعاقبة الجهات التى ارتكبت المخالفات، ولم تلجأ الى القانون وتقدم المخالفين الى العدالة؟!

* وتستمر حفلة الكذب، فيزعم الوزير “بأنه ليس هنالك قانون يحكم الصحفيين غير قانون الصحافة والمطبوعات”، بينما يعرف كل الناس أن العمل الصحفى يخضع للكثير من القوانين منها القانون الجنائى العام وقانون الأمن وقانون الصحافة والكثير من القوانين الأخرى، بل أن السلطات لم تعد تلجأ الى أى قانون من هذه، وصارت تصدر الأوامر والتوجيهات الشفهية باغلاق ومصادرة الصحف وايقاف الصحفيين بدون الإشارة الى اى قانون، او الحديث عن السبب الذى ادى الى اصدار العقوبة، أو حتى الاعلان عن العقوبة، وإنما يتم تنفيذ العقوبة بصمت شديد، وكأننا فى عالم أشباح!!

* وسؤال اخير .. ماذا ستقول يا وزير الدولة للتجسس للخبير الدولى المستقل المعنى بحقوق الانسان فى السودان (أريستيد نونوسى) الذى وصل البلاد أمس لتفقد أحوال حقوق الانسان فى السودان، عندما يلتقى بك ويسألك عن حرية الاعلام وحق التعبير عن الرأى فى السودان؟ بالطبع ليس لديك غير الأكاذيب، أما نحن فلدينا الكثير لنطلعه عليه !!

الجريدة الالكترونية

manazzeer@yahoo.com

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