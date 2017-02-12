صور من سجن النساء (1)

أمال عباس

قضيت فترة قصيرة بعدد الايام والشهور ولكنها طويلة.. طويلة جداً في دفاتر التجربة منذ عام 1002م ظللت اجتر تلك الذكريات واتأملها.. كنت اقضي جل وقتي مع النزيلات اللائي فتحن لي صدورهن وسردن لي حكاياتهن.

٭ ح.. ع.. من نزيلات المدد الطويلة.. عشرين عاما.. مخدرات «بنقو» قالت لي نسيبي ابو راجل بتي جاءنا ضيفا في البيت ولمن جو ناس البوليس لقوا شنطة فيها «بنقو» قلت ليهم ما حقتي.. القانون قال حيازة.. بتي طلقت الراجل وانا هنا قضيت سبع سنين في رجا الفرج.

٭ و.ح. أ. في عنبر المدد الطويلة تتابع مسلسلات التلفزيون وتقوم بمساعدة زميلاتها في العنابر الاخرى تحضر بعض الوجبات وتعد القهوة بمزاج وتروي العديد من الحكايات والقصص ولكنها وسط كل هذا تطلق آهات حزينة وعميقة يكاد المرء يحس حرارتها من على البعد.. رفضت ان تطلعني على السبب.

٭ م. ع. شابة معها طفلتها التي تبلغ من العمر الثالثة.. م. من أسرة كبيرة قالت لي كنت مع حماى اخ زوجي تم القبض علينا في البص وفتشوا البيت لقوا البنقو في البيت اعترف حماى بحيازته لكن القاضي اداني عشر سنين وهو عشر سنين هو قاعد في كوبر وزوجي بينا الاثنين ما عنده غير البت دي.. لكن اهلي في البلد ما عارفين قايلني مع زوجي في الخرطوم.. في السجن ما مرتاحين السجن ما فيهو راحة.. وعدم الراحة بعد الخروج كان الله مد في الايام.. اودي وشي وين واقول لبتي شنو غايتو فضيحة لكن الحمد لله.

٭ ام. ج. امرأة في العقد الرابع.. معها طفلتها «أ» التي لفتت نظري من اليوم الاول بأناقتها ونظافة ملابسها وهي تحييني في طريقها الى المدرسة ضمن زميلاتها وزملائها الذين تذهب بهم احدى السجانات الى المدرسة القريبة من السجن جميعهم في مرحلة الاساس يذهبون الى المدرسة ويعودون الى السجن انهم سجناء بلا تهم وبلا محاكمات.

٭ والطفلة «أ» ولدت في السجن بعد ان حكم على امها وابيها في قضية مخدرات.. «ام. ج. لها ابنة ثانية تقوم برعايتها احدى السجانات قالت لي في انكسار واستسلام ارادة وقسمة.. الصبر متاح الفرج.

٭ ت. شابة في العقد الثالث مرحة تمارس حياتها داخل السجن بإحساس البطل المنقذ.. قالت لي ابي يعمل في هذه التجارة اللعينة لكن ما في طريقة الحياة صعبة داهمنا البوليس واعتقل جميع افراد الاسرة.. امي واخواتي اعترفت انا بأن الشنطة تخصني لانقذ ابي واخواتي وهن «فتوات» ويقرن في المدرسة وانا متزوجة من ود عمي.. حكم على بعشرين سنة استأنف زوجي خفضت الى 21 سنة وانا في السجن اتعلم الخياطة والاشغال اليدوية وكلي عشم في الله يفك كربتي.

اواصل مع تحياتي وشكري

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