العصابة و(البوت)..!

عثمان شبونة

* السخط والملل البادي على الناس لا يؤشر كله باتجاه معاناة معيشية فحسب؛ لكنه في فحواه الأعمق مُنتج بكراهية السلطة الفاقدة لأي احترام وسند يبقيها متحكمة في الرقاب إلى اليوم.. فقط هي الأقدار أرادت أن تبسط لمجرمي الحكم زمنياً؛ فاستمروا (بقوة الظلم!) وتفريق الكيانات وتمزيق الأقاليم بقبائلها؛ وطرد مجاميعها تحت ضغط الحاجة أو بحثاً عن أي أمان..! فالسطة في السودان ما بقيت في خرابها إلاّ بضعف الكيانات المدنية والكتل الحزبية.. وما ظلت حية ترزق إلاّ بتأجيج الصراعات وتحويل الآمنين إلى نازحين أو شهداء..! لقد عملت السلطة لسنوات طويلة على ذلك وصولاً إلى مرحلة (الفرعون الأوحد) الشبعان هو وحاشيته بينما الشعب جائع.. الفرعون الملتمس للعلاج في المستشفيات الفخمة والفقراء لا يجدون مكاناً يليق بهم في مستشفيات النظام (الوسخانة)..! السلطة في السودان ما بقيت نشيطة في شرورها إلاّ بانهيار كل شيء وتجريب كافة ما ينهك قوى الشعب؛ التماساً للحظات خضوعه تحت تأثير الضربات المتتالية.. وهل توقفت الضربات لما يقارب الثلاثة عقود..؟! كلا.. فما نجت منها أعز المؤسسات القومية.

* الملل الشعبي والغضب والتوهان حصيلة حكومة (من ساسها لرأسها) ليست مصدر رضا وثقة بالداخل (حتى لو فعلت خيراً أحياناً).. وخارجياً يرى العالم كيف تتعامل هذه الحكومة مع شعبها وقضاياه؛ فيجرعها من ذات الذي تجرعه للسودانيين؛ تارة بالذل وأخرى بالحصار؛ ويتوالى الإزدراء تجاهها من أقرب جيران الدولة؛ كما فعل نواب مصريين ــ الأسبوع الماضي ــ في هجومهم على الرئيس السوداني (غير المنتخب) وإهانته؛ إثر حديثه الأخير عن سودانية حلايب المحتلة؛ وهو الرئيس الذي مكَّن المحتلين من حلايب وغيرها.. مثلما مكَّن لحالة قهر عامة تحتل الوطن؛ ولا أمل للفكاك من حلقاتها الجهنمية والوصول إلى شطٍ آمن دون كسر هذه الحلقات بالشعب فقط؛ وبالعصيان كبداية..!

* ألا يستحي هذا البشير ونظامه في تطويق السودان بحصار طويل أقعده؛ بينما نهضت دول خلال هذه الفترة من تحت الركام؟! ثم ها هو ابتهاج النظام ورعاعه برفع الحصار الأمريكي في الشهر الفائت ينقلب إلى عويل بتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بلجنة تنفيذ العقوبات على السودان بالقرار 1591 لسنة 2005م.. وكان أعضاء مجلس الأمن قد أقروا حسب الأنباء الجديدة: “بأن الوضع في السودان لا يزال يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة، مشيرين إلى الأعمال العدائية التي ارتكبت ضد السكان المدنيين في دارفور.. الخ”.

* الخبر كله يحكم الطوق حول رقبة نظام الإرهاب والفساد في السودان..

وعبثاً يطلب المجلس من حكومة السودان الوفاء بالتزاماتها “بما في ذلك رفع حالة الطوارئ والسماح بحرية التعبير وبذل جهود فعالة لضمان المساءلة في الانتهاكات والتجاوزات في حقوق الإنسان.. الخ”.. فهذه الحكومة لا تحترم حقوق الإنسان من غير (عصا) مرفوعة.. ومن تجارب معاشة على الأرض نجد أن رؤية حزب البشير وأجهزته الفاسدة لحقوق الإنسان لا تزيد عن كونها (مزاج) لمتسلطين لا يؤمنون بالإنسان (غيرهم!!)؛ ولا يكرمونه إلاّ مضطرين تحت سطوة الخوف على الكرسي؛ فهم عبيد لشهوة الانتقام منذ وصولهم للحكم.

* مع ذلك؛ ورغم كل ما يحدث للمواطنين السودانيين من تعذيب وانتهاكات مستمرة؛ نشكر الزمن الذي لفّ ودار ثم رأينا عصابة السلطة السودانية يلعقون (البوت) الأمريكي؛ بل وصل الأمر بهم إلى اللهث وراء أحذية الكنيست..! وسبحان مغير الأحوال، فقد كانت مجرد الإشادة بالنظام أو بالقانون في اسرائيل هي محل استنكار يصل إلى التكفير لدى العصابة وأذنابها..!

أعوذ بالله

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