-
أحدث الأعمدة
-
اَلْتَرَبُّصُ اَلْإِمَاْرَاْتِيُّ بِاْلْسُّوْدَاْنْ ..! د. فيصل عوض حسن
-
المملكة تتحسس.! شمائل النور
-
وزير الدولة للتجسس !! زهير السراج
-
يوليو ومارس شهرا الأزمات و الكوارث حيدر المكاشفي
-
العصابة و(البوت)..! عثمان شبونة
-
بدرية الترزية و ترامب و الدستور الأمريكي! عثمان محمد حسن
-
صور من سجن النساء (1) أمال عباس
-
الخوف ثم الخوف … يسيطر علي المشهد السياسي. صلاح الباشا
-
-
أحدث المقالات
-
أحداث 19 يوليو 1971 من أرشيف المملكة المتحدة د. فيصل عبدالرحمن علي طه
-
حديث التنحي ومستقبل السودان د خالد التيجاني النور
-
هكذا يكون صعودك العظيم في مجرتك العاليا عبدالماجد علي بوب د. عبدالله جلاب
-
السيد الصادق المهدي (عود علي بدء!!) عبدالله مكاوي
-
مشوار (البطاقة القومية) عميد (م) سيد قنات
-
بوعزيزي سوداني يشعل النار في نفسه في قلب العاصمة الخرطوم محمد فضل علي
-
هؤلاء هم الفقراء.. يا عبدالرحيم (2) ! محمد وداعة
-
يوم السبت في رفاعة ! حسن وراق حسن
-
التحولات الكُبري في القارة الافريقية ومشروع التحديث ! عبد العزيز التوم ابراهيم
-
أردوغان : حالة كلاسيكيّة من قدرة السّلطة على الإفساد د. ألون بن مئير
-
ترامب يخسر امام المهاجرين وينتظر المواجهة مع الاخوان المسلمين والايرانيين محمد فضل علي
-
ماسونية الاخوان…عبادة الشيطان …و تدمير السودان (4) مصطفى عمر
-
-
أحدث الحوارات
-
اخر الإجتماعياتأحزان
-
منبر كلفورنيا ينعي المناضل الجسور د.عبد الماجد بوب
-
هادية حسب الله تنعى الراحل د. عاطف صغيرون
-
هيئة محامي دارفور تنعي أحد مؤسسيها الاستاذ / محمد علي حسن قاسم
-
-
أحدث ما نشر
-
يـونيـسـيف : (10,5) ملـيـون طـفل ســودانى يعـــانون من الفقـــر
-
وثيقة سرية تتناول الطائرة العسكرية بجنوب السودان !
-
د. عشاري أحمد محمود خليل : الرئيس الأمريكي والدولة الإسلامية الإرهابية بالسودان
-
المؤتمر الوطنى يعاقب د. فتح الرحمن القاضى بسبب موقفه من الاغاثة الانسانية
-
بالوثائق ، احالة أكثر من (20) ضابطا للتقاعد ، بينهم (8) فرقاء
-
حمة الهمامي ، ذكرى اغتيال الشهيد بلعيد ولماذا نجح اليسار التونسى فى التوحد
-
منطلقات قوى التأسلم السياسي
-
السودان فى قائمة الدول الأقل حرية فى العالم
-
طلاب جامعة مامون حميدة مرتبطون بهجمات ارهابية فى بريطانيا
-
مليشيات نظام البشير : قتل سبعين من لاجئ النيل الازرق وذبح 14 طفلا
-
نعوم شومسكي : من يحكم العالم
-
ترمب : جاذبية القومية وأوهامها
-
اخـتـطـاف معلمـتـيـن نهـاراً جهـاراً واغـتـصـابـهـما
-
بالفيديو ، راشد الغنوشى يعترف بحيازته على جواز سودانى دبلوماسى
-
فالح عبد الجبار : فضائل العلمانية المستحبة
-
الخطاب الإصلاحي في ظل اقتصاد المعرفة: من التنظيم إلى التشبيك
-
جدال محمد عبده وفرح أنطون بين التسامح وفصل الدين عن الدولة
-
حوار مع أحمد صبحي منصور، الملقب بزعيم القرآنيين
-
المعتقلات مقبرة النظام لدفن حريتنا : من تجارب المعتقلين
-
فرانسيس فوكوياما : هل تتحمَّل الديمقراطية الأمريكية رئاسة ترامب؟
-
السجن مدى الحياة ، و(12) عاماً ، للمسيحيين الثلاثة
-
أكـثـر مـن (300) ألـف جـواز ســــودانى منـحـت لأجــانـب
-
تعطيل محاكمة عاصم عمر ، وزارة العدل وإجهاض مبادئ المحاكمة العادلة
-
كيف يمكن تخفيض مخاطر نمو السرطان ؟
-
هانس صاند كولر : مدخل إلى فلسفة الدين
-
حازم السيد : في بؤس حداثتنا الظافرة !
-
عبد الله عبد القيوم يكشف عن تعذيب مروع لعدد من المعتقلين
-
راصد فضاء المجتمع المدنى : ارتفاع ملحوظ فى نسبة الانتهاكات الخطيرة
-
تفاقم خطير لاصابات الكوليرا والاسهالات المائية الحادة
-
تحليل مهم للخبير الاقتصادى المرموق د.التجاني الطيب إبراهيم عن تخفيف العقوبات الامريكية
-
جوزيف ناي في مواجهة فريد زكريا : هل صارت أفضل أيّام أمريكا من الماضي ؟
-
( كــفـاية ) الأمـريـكـيـة تــدعـو تـرمـب لتـحـديـث وتـشـديـد الـعـقــوبـات
-
(الجارديان) : المساعدات بالعكس.. كيف تسرق الدول الغنية الدول الفقيرة؟
-
الكذابون : دليل دامغ
-
بوعزيزي سوداني يشعل النار في نفسه في قلب العاصمة الخرطوم
محمد فضل علي … كندا
تتناقل الصحف العالمية ووكالات الانباء في هذه اللحظات ومساء اليوم الجمعة اخبار من العاصمة السودانية عن قيام مواطن سوداني باشعال النار في نفسه بعد ان غادر المستشفي لاسباب مجهولة في قلب عاصمة المشروع الحضاري للدولة الرسالية في الخرطوم كما ظل يصفها اعلام المجموعة الاخوانية الحاكمة في السودان ربع قرن واكثر من الزمان وذلك في حادث مؤلم وصادم يعتبر نسخة طبق الاصل من المشهد التونسي الاليم من خلال بوعزيزي سوداني هذه المرة يعيد نفس المشهد في قلب مدينة الخرطوم بينما تتناقل وكالات الانباء العناوين الرئيسة للحادثة دون ذكر تفاصيل او معرفة مصير الشخص المجهول الاسم والهوية حتي هذه اللحظة.
وقد نقلت بعض المواقع الاعلامية السودانية في الخارج صور ومشاهد للحادث بينما يقول بعض شهود العيان ان الضحية يبدو انه قد غادر احد المستشفيات القريبة من الميدان ومسرح الحادث.
تدور افترضات عن فشل الضحية في تلقي العلاج المفترض في ظل ظروف معروفة في السودان بعد ان اصبح العلاج المجاني مجرد ذكري في تاريخ سودان ماقبل انقلاب الجبهة القومية الاسلامية في اواخر الثمانينات حيث شهدت العملية الصحية انهيار متوالي ومستمر منذ ذلك الوقت بينما اصبح العلاج متاح للفئات المقتدرة او من يملكون امكانيات مالية بسبب تواجد ذويهم خارج البلاد.
لم يصدر اي بيان رسمي حتي هذه اللحظة عن الحادث ويظل الجميع في حال ترقب وانتظار لهذا البيان لمعرفة طبيعة وظروف الحادث واسبابه لاهمية الموضوع الذي ربما تكون له انعكاسات علي الموقف السياسي المتوتر اصلا في السودان.
www.sudandailypress.net
التعليقات( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)
لا تتردد في ترك التعليق...
حملات حريات
توقيعات للمطالبة بتشكيل بعثة تقصي حقائق دولية حول استخدام الاسلحة الكيميائية
دعوة للتوقيع على عريضة لانقاذ حياة الطالب / محمد حسب الله بقارى
حملة ( لنجعل من مذبحة اطفال هيبان فداءاً لوقف القصف الجوي )
ثلاث منظمات حقوقية مرموقة تدشن حملة فى تويتر
عريضة لمجلس الأمن الدولى تدعو لتغيير ثابو مبيكى
أفكار ومقترحات لحملة وطنية عالمية لمواجهة المرحلة الجديدة للإبادة الجماعية
بعد ترحيل (26) سودانياً ، عريضة تطالب النرويج بايقاف تعاونها مع النظام الدكتاتوري في السودان
(حريات) تناشد سلطات المملكة السعودية اطلاق سراح الاستاذ / وليد الحسين
حملة ارفعوا ايديكم عن طلاب دارفور : دعوة لوقف التعذيب والاختفاء القسري والقتل علي الهوية
حملة ارحل .. لا للتمديد لعمر الفساد والاستبداد
حملات سابقة
-
كاريكاتير
فيديو حريات
- تابعوا صفحـــتنا
علي الفيس بوك
الصفحة الرسمية لصحيفة حريات علي الفيس بوك
اخر أخبار السودان
عـلــــــى تويــــــــــتر
Tweets about "#darfur OR #sudan OR #southsudan OR #sudanrevolts"
تابع حريات على
مواقع صديقة
-
أحدث الأعمدة
-
اَلْتَرَبُّصُ اَلْإِمَاْرَاْتِيُّ بِاْلْسُّوْدَاْنْ ..! ... د. فيصل عوض حسن
-
المملكة تتحسس.! ... شمائل النور
-
وزير الدولة للتجسس !! ... زهير السراج
-
يوليو ومارس شهرا الأزمات و الكوارث ... حيدر المكاشفي
-
العصابة و(البوت)..! ... عثمان شبونة
-
بدرية الترزية و ترامب و الدستور الأمريكي! ... عثمان محمد حسن
-
صور من سجن النساء (1) ... أمال عباس
-
الخوف ثم الخوف … يسيطر علي المشهد السياسي. ... صلاح الباشا
-
-
أحدث المقالات
-
أحداث 19 يوليو 1971 من أرشيف المملكة المتحدة ... د. فيصل عبدالرحمن علي طه
-
حديث التنحي ومستقبل السودان ... د خالد التيجاني النور
-
هكذا يكون صعودك العظيم في مجرتك العاليا عبدالماجد علي بوب ... د. عبدالله جلاب
-
السيد الصادق المهدي (عود علي بدء!!) ... عبدالله مكاوي
-
مشوار (البطاقة القومية) ... عميد (م) سيد قنات
-
بوعزيزي سوداني يشعل النار في نفسه في قلب العاصمة الخرطوم ... محمد فضل علي
-
هؤلاء هم الفقراء.. يا عبدالرحيم (2) ! ... محمد وداعة
-
يوم السبت في رفاعة ! ... حسن وراق حسن
-
التحولات الكُبري في القارة الافريقية ومشروع التحديث ! ... عبد العزيز التوم ابراهيم
-
أردوغان : حالة كلاسيكيّة من قدرة السّلطة على الإفساد ... د. ألون بن مئير
-
ترامب يخسر امام المهاجرين وينتظر المواجهة مع الاخوان المسلمين والايرانيين ... محمد فضل علي
-
ماسونية الاخوان…عبادة الشيطان …و تدمير السودان (4) ... مصطفى عمر
-
-
أحدث الحوارات
-
اخر الإجتماعياتأحزان أفراح
-
أحدث ما نشر
-
النص الكامل لمقال د. النور حمد : تشريح بنية العقل الرعوي
-
قراءة العصيان من خلال عقل السلطة
-
كاريكاتير للفنان عمر دفع الله
-
الهبوط والترقي في فهم الخطاب القرآني
-
الحريم في المجال العام .. سامي عبد العال
-
نوال السعداوي : وتسعد المرأة بعقلها المبدع؟
-
فشلنا في تربية الذكور والاناث
-
دراسة نقدية لمسألة العنف القائم على النوع الاجتماعي بالمغرب
-
ست بعورة
-
حقوق النساء بين الموروث والنص الديني والسيطرة الذكورية
-
الموقف في شمال السودان من تطورات الاوضاع في الجنوب
-
( الفكاهة مابين التنميط والترويح)
-
حملة ( لنجعل من مذبحة اطفال هيبان فداءاً لوقف القصف الجوي )
-
ثلاث منظمات حقوقية مرموقة تدشن حملة فى تويتر
-
هل يخطط نظام البشير لاستجلاب دواعش الى الخرطوم ؟
-
الرجل الوطواط يفاجيء الإسلام ودارفور
-
رحل الترابي.. وعجلة الهوس الديني ما زالت تدور!!
-
أفكار ومقترحات لحملة وطنية عالمية لمواجهة المرحلة الجديدة للإبادة الجماعية
-
الأزمة السودانية (الحوار بالتقسيط) !
-
داعشيات … امال قرامى
-
فى الدعوة إلى المراجعات …آمال قرامي
-
التعاطى الاعلامى (الذكورى) مع الارهاب …. امال قرامى
-
عبد الكريم الكابلي قمة من قمم السودان السامقة في الفن
-
(دناءة نافع).. هباء الحوار.. ومضحكاته المريرة..!
-
وانتم أكبر سافوتة فى اذن شعبنا !!
-
السودان ـ موجة اعتقالات في صفوف المعارضة
-
لا حل سوى اسقاطه ، عمر البشير يعلن رفضه لقرار مجلس السلم والأمن الافريقى
-
للحالمين والجراقيس ..لا أحد يستطيع عزل القائد عبدالعزيز الحلو
-
يعني أيه؟
-
كلير كارليسل : الفلسفة لعامّة الناس.. عن القيمة اليومية للفلسفة
-
حكومة البشير الجديدة مجرد بيضة ديك
-
(من يحكم دولة الجنوب الآن؟؟ )
-