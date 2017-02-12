بوعزيزي سوداني يشعل النار في نفسه في قلب العاصمة الخرطوم

محمد فضل علي … كندا

تتناقل الصحف العالمية ووكالات الانباء في هذه اللحظات ومساء اليوم الجمعة اخبار من العاصمة السودانية عن قيام مواطن سوداني باشعال النار في نفسه بعد ان غادر المستشفي لاسباب مجهولة في قلب عاصمة المشروع الحضاري للدولة الرسالية في الخرطوم كما ظل يصفها اعلام المجموعة الاخوانية الحاكمة في السودان ربع قرن واكثر من الزمان وذلك في حادث مؤلم وصادم يعتبر نسخة طبق الاصل من المشهد التونسي الاليم من خلال بوعزيزي سوداني هذه المرة يعيد نفس المشهد في قلب مدينة الخرطوم بينما تتناقل وكالات الانباء العناوين الرئيسة للحادثة دون ذكر تفاصيل او معرفة مصير الشخص المجهول الاسم والهوية حتي هذه اللحظة.

وقد نقلت بعض المواقع الاعلامية السودانية في الخارج صور ومشاهد للحادث بينما يقول بعض شهود العيان ان الضحية يبدو انه قد غادر احد المستشفيات القريبة من الميدان ومسرح الحادث.

تدور افترضات عن فشل الضحية في تلقي العلاج المفترض في ظل ظروف معروفة في السودان بعد ان اصبح العلاج المجاني مجرد ذكري في تاريخ سودان ماقبل انقلاب الجبهة القومية الاسلامية في اواخر الثمانينات حيث شهدت العملية الصحية انهيار متوالي ومستمر منذ ذلك الوقت بينما اصبح العلاج متاح للفئات المقتدرة او من يملكون امكانيات مالية بسبب تواجد ذويهم خارج البلاد.

لم يصدر اي بيان رسمي حتي هذه اللحظة عن الحادث ويظل الجميع في حال ترقب وانتظار لهذا البيان لمعرفة طبيعة وظروف الحادث واسبابه لاهمية الموضوع الذي ربما تكون له انعكاسات علي الموقف السياسي المتوتر اصلا في السودان.

www.sudandailypress.net

التعليقات

( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)