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    • السودان : قائمة باسماء المعتقلين السياسيين : العفو الدولية

    October 28, 2010  

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    التعليقات

    ( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)

    تعليق واحد على “السودان : قائمة باسماء المعتقلين السياسيين : العفو الدولية”

    1. hamed Mohamed hamed في July 11th, 2017 10:40 am

      كنت من ضمن المعتقليين السياسيين في السودان
      بتاريخ 12/4/2009يوم الاربهاء الساعة 1:30طهرا

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