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السودان : قائمة باسماء المعتقلين السياسيين : العفو الدولية
October 28, 2010
التعليقات( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)
تعليق واحد على “السودان : قائمة باسماء المعتقلين السياسيين : العفو الدولية”
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في قضية أمل هباني: الفكر الظلامي وجنون العداء للمرأة ! الشاعر / فضيلي جماع
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بالله، ديل رجال ديل؟! زهير السراج
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أكــثــر مــن 23 ألــف اصــــابـة و(940) وفـــــاة بـالــكـــولــيــرا
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اريــك ريــفــز : الــقــائــم باعـمـال الــسفـــارة الامــريــكــيــة بالــخـــرطـوم جـــاهـل وغـيـر نـــــزيــه
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نائب أمير مكة فى استقبال (الوسيط) عمر البشير
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د. ابراهيم البدوى : الاقتصاد السياسى للشمولية الزبائنية
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منظمة باكس للاتحاد الاوروبى : لا تنسوا حقوق الانسان فى السودان
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الـسـودان مـن أكــثـر عــشــر دول بـالــعــالـم تـتـضـمـن نــازحـيـن قـســراً
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مؤشرات اقتصادى مرموق ترجح عدم الاستقرار السياسى بالسودان
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مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية : وفاة (820) شخصاً بسبب الكوليرا
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كنت من ضمن المعتقليين السياسيين في السودان
بتاريخ 12/4/2009يوم الاربهاء الساعة 1:30طهرا