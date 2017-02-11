واقعة جديدة تؤكد خطورة تجارة النظام بالجواز السودانى

(حريات)

أكدت واقعة اضافية خطورة إتجار نظام المؤتمر الوطنى بالجواز السودانى .

وكشفت الصحافة الالمانية الاسبوع الماضى ان أحد المهاجرين الافارقة ، يحمل جواز سفر سودانى – سجل كلاجئ بألمانيا يونيو 2014 – ، احتال للحصول على (21701) يورو من الاعانات بسبعة أسماء مختلفة . وحين التحرى اتضح انه غير سودانى وحصل على الجواز عن طريق الفساد.

وسبق وأكد مصدر مطلع (……كل الاخوان المسلمين من مصر ومن الدول الاخري يحملون جوازات سفر سودانية. كل السوريين المقيمين بالسودان يستطيعون الحصول علي الجواز السوداني بمقابل يبدأ من الفين دولار وكذلك التشاديين والصوماليين وإفريقيا الوسطي والإريتريين…..وقد شاهدنا في العام الماضي عندما تم القبض علي شاحنة مملوءة بالبشر في طريقها الي أوروبا وتم اكتشافها في ليبيا….اكثر من مائة وخمسين شخصا خرجوا من الشاحنات يحملون كلهم جوازات سودانية ولا واحد فيهم يستطيع ان يتكلم لغة عربية وملامحهم كلها صومالية وارتيرية وتشادية.) (لذلك وكما ذكرت في البداية ان الخطأ باكمله يقع علي الحكومة … جعلت الجواز السوداني سلعة رخيصة وفي متناول كل من هب ودب من فلسطيني وعراقي وسوري وصومالي واريتري وتشادي واخواني وهي الآن تتساءل لماذا يقوم ترامب بفعل ذلك وكأنها لا تعلم سوءات ما فعلت….الأرقام تتحدث عن اكثر من ٣٠٠ الف جواز سوداني منحت لاجانب من مختلف الدول …).

وسبق ونشرت (حريات) ، بالصور ، ما يتداوله اللاجئون السوريون عن سهولة الحصول على الاوراق الثبوتية السودانية مقابل مبالغ مالية قليلة ! ويؤكد مراقبون ان هذه (التجارة) مما لا يمكن ايقافه بسهولة فى ظل النظام القائم ، لانه خلاف المنطلقات الآيديولوجية الاخوانية ما قبل الحديثة التى ترى ان (جنسية المسلم دينه) ! ، والفساد الشامل الذى تحولت به السلطة القائمة الى دولة فساد ، كذلك فان (فتوح) الاوراق الثبوتية تتولى (خراجها) أسرة عمر البشير ومدير مكتبه وهم غير قابلين للمس فى عرف المافيا الحاكمة .

(مصدر التقرير أدناه):

http://www.bild.de/bild-plus/regional/hannover/betrug/mit-7-namen-21701-abkassiert-50139174,view=conversionToLogin.bild.html

(للمزيد الروابط أدناه):

http://www.hurriyatsudan.com/?p=217404

https://www.youtube.com/watch?v=D3Qqjlji8JM

http://www.hurriyatsudan.com/?p=217898

http://www.hurriyatsudan.com/?p=217839

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