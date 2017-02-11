الحركة الشعبية تدين قتل رعاة الحوازمة وتطالب كل الأطراف بالكشف عن الجناة ومعاقبتهم

(حريات)

الحركة الشعبية تدين قتل رعاة الحوازمة ونهب ممتلكاتهم وتطالب كل الأطراف بالكشف عن الجناة ومعاقبتهم

وردت إلى قيادة الحركة الشعبية معلومات ظهر اليوم حول اعتداءات قامت بها قوة مسلحة على مجموعة رعاة من الحوازمة ، مما أدت الي مقتل بعضهم ونهب مواشيهم، فورا اتصلت قيادة الحركة الشعبية بالقائد جقود مكوار رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي وبحاكم جبال النوبة/ جنوب كردفان بالإنابة سليمان جبونا، وقد شرعا فورا في تكوين لجنة للتحقيق فى هذه الجريمة التي تدينها الحركة الشعبية باقوى العبارات ، وهي موجهة ضد الحركة الشعبية في الأصل فعلاقاتنا مع أهلنا الحوازمة والمسيرية وبقية القبائل هي علاقات الدم والمصير المشترك والتهميش الذي يطال الجميع، وقد أكد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي في معلوماته الاولية إن الجيش الشعبي لاتواجد له في منطقة الجريمة بالذات(الحجيرات شمال غرب كادقلي)، ومع ذلك ستمضي لجنة التحقيق لاستخلاص كل المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

الحركة الشعبية موجودة في جنوب كردفان على مدى 30 عاما وهذه الجرائم لاتشبه الجيش الشعبي أو أجندة الحركة الشعبية، وهي جرائم معاقب عليها بأشد العقوبات في قانون الجيش الشعبي .

والجدير بالذكر إن جريدة الهدف التابعة لحزب البعث العربي الاشتراكي قد نشرت معلومات فورية على إن هنالك تقارير اشارت الى ان هنالك متفلتين من الدفاع الشعبي ومليشيات النظام يقومون بتنفيذ جرائم مسلحة باسلحة قد حصلوا عليها من الحكومة السودانية في تلك المنطقة.

تتقدم قيادة الحركة الشعبية ورئيس الحركة ونائب الرئيس والامين العام ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي وحاكم إقليم جبال النوبة/ ج كردفان بالانابة باحر التعازي لأهلنا الحوازمة والعمل معهم لكشف الجناة ومعاقبتهم وتطالب الحكومة السودانية بإجراء نفس التحقيق لاسيما إن أصابع الاتهام قد أشارت بوضوح الي مليشياتها.

وفي الختام نؤكد لأهلنا الحوازمة إن الحركة الشعبية قوة للتعايش ولبناء أجندة جديدة مشتركة لمصلحة جميع أهل جنوب كردفان والسودان الكبير.

قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان

10 فبراير 2017م.

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