استطلاع : معظم الأوروبيين يؤيدون وقف الهجرة من الدول المسلمة

(وكالات)

أظهر استطلاع بريطاني للرأي العام أن أكثر من نصف الأوروبيين يرغبون في حظر الهجرة من الدول ذات الأغلبية المسلمة، خاصة في بولندا والنمسا وكذلك ألمانيا وإيطاليا.

وأشار الاستطلاع، الذى أجراه مركز التحليل البريطاني “Chatham House” قبل توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مرسوم حظر دخول رعايا 7 دول مسلمة إلى الولايات المتحدة، إلى أن 55% من المشاركين في الاستطلاع من 10 دول أوروبية أعربوا عن تأييدهم لوقف كافة أشكال الهجرة من الدول ذات الأغلبية المسلمة، بينما قال 20% إنهم لا يمانعون بدخول المهاجرين، وامتنع 25% عن تحديد موقف واضح بهذا الشأن.

وقال نحو 71% من سكان بولندا و65% من النمساويين و53% من الألمان و51% من الإيطاليين، الذين جرى استطلاع آرائهم، إنهم يدعمون فرض حظر على هجرة المسلمين، بينما دعم 47% من سكان المملكة المتحدة الحظر و41% من الإسبان المشاركين في الاستطلاع وقف الهجرة من الدول المسلمة.

كما أظهر الاستطلاع أن العدد الأكبر من المعارضين لمثل هذا الحظر يعيشون في إسبانيا (32%) وبريطانيا – 23%، بينما بلغ عدد المعارضين له في بولندا 9% فقط.

وأوضح تقرير مركز التحليل البريطاني بشأن هذا الاستطلاع أن نسبة المؤيدين لحظر الهجرة من الدول المسلمة أكبر بين المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 30 عاما وكذلك بين المواطنين الذين لم يحصلوا على التعليم العالي.

وأشار التقرير إلى أن نتائج الاستطلاع كانت مفاجئة وأظهرت أن الاستياء بشأن الهجرة من الدول المسلمة لا يقتصر على أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الولايات المتحدة، بل إن هذه الظاهرة في الواقع أكثر انتشارا.

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