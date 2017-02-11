مجلس الأمن يدين الاشتباكات في جنوب السودان ويلوح بفرض عقوبات

(وكالات – حريات)

أدان مجلس الأمن الدولي بشدة الاشتباكات المتواصلة في جنوب السودان ودعا كافة أطراف النزاع إلى وقف القتال على الفور.

وأعرب مجلس الأمن، في بيان، عن قلقه من المعلومات حول وقوع جرائم قتل مدنيين، وحالات اغتصاب، ونهب، واشتباكات على أساس العرق، مشيرا إلى إمكانية فرض عقوبات على المسؤولين عن ذلك.

وأكد البيان أن “لا حل عسكريا” للأزمة في جنوب السودان، داعيا أطراف النزاع إلى إجراء “العملية السياسية الشاملة والحقيقية” على أساس اتفاقية السلام التي تم التوصل إليها في شهر أغسطس العام 2015.

ورحب مجلس الأمن بجهود الاتحاد الإفريقي والمنظمة الدولية للتنمية (IGAD)، وعبر عن استعداده للتعاون معهما بغية البحث عن حل لتسوية الأزمة .

وبموجب معطيات الأمم المتحدة، فإن النزاع في جنوب السودان أسفر عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، وتشريد أكثر من 3.6 مليون آخرين.

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