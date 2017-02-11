هؤلاء هم الفقراء.. يا عبدالرحيم (2) !

محمد وداعة

قال نواب بمجلس تشريعي ولاية الخرطوم إن (الجوع) من أسباب التردد الكثيف للمرضى على المستشفيات بالخرطوم، مؤكدين أن الوقاية من الأمراض تكون (بالغذاء الجيد)، واتهموا بعض الوزارات بالتقصير فى مهامها وواجباتها، وقالوا إن المستشفيات (وسخانة) وفيها روائح (كريهة)، والمراكز الصحية بالأطراف عبارة عن مبانٍ فارغة ولا توجد بها خدمات.

نائب رئيس لجنة التخطيط بالمجلس عبدالله الريح قال (إن الطعام يقي من الإصابة بالأمراض والناس ما بياكلوا كويس لذلك يترددون على المستشفيات)، من جهته قال النائب صديق المبارك (إن المستشفيات لا تتوفر بها أسرة للحالات الحرجة ويمكن أن يظل المريض في مقعد متحرك ليوم كامل)،

في خطابها أمام البرلمان حول ما تم (أنجازه) للعام 2014م، أفادت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي مشاعر الدولب أن وزارتها صرفت مبلغ (646,3) مليون جنيه على الفقراء والمساكين من الزكاة واستفادت منه (2,240,000) أسرة، أي أن نصيب الأسرة حوالي (288) جنيه لعام كامل بواقع (24) جنيهاً شهرياً، ومن هنا يتضح الى أي حد يقود خواء الأرقام قائليها.

ما يهم هنا ليس نصيب الأسرة الفقيرة من (الدعم)، على أهمية دلالة ما يسمى (الدعم)، في ظل الدراسة التي أعدها اتحاد العمال وحدد الاحتياجات الدنيا لإطعام أسرة من (5) أشخاص بمبلغ (120) جنيه في اليوم، فقط لتوفير السعرات الحرارية في أدنى مستوى، ويتضح حجم سخرية الأرقام موثقاً في خطاب الدولب (إنها سددت معاشات بمبلغ (1,6) مليار جنيه لعدد (183,133) من أرباب المعاشات)، أي حوالي (800) جنيه متوسط المعاش للأسرة، ألا يكفي هذا دليلاً على أنهم في زمرة الفقراء؟

هل بعد هذه الأرقام الموثقة عن الفقراء، هل يجدي أي حديث؟ أما الحديث عن التأمين الصحي، فهو حديث ذي شجون، فلا أحد يستطيع قبول بيانات الرعاية الاجتماعية من تكفلها بالتأمين لعدد (12,241,105) أسرة، تمثل (30%) من السكان، هذا يعني أن عدد الأسر في السودان يبلغ (37,094,257) أسرة، وباعتبار أن أقل أسرة تتكون من شخصين يكون عدد سكان البلاد حوالي (74,188,515) نسمة، هذه الأرقام تثير الرثاء، والسيد الوالي يبحث عن الفقراء، وهم مسجلين ومعروفين لدى الجهات التي يرأسها سيادته.

في العام 1995م أنعقد مؤتمر السكان والتنمية، للتنمية المستدامة في جوهانسبيرج، وحدد مهام للدول والحكومات في التصدي للفقر والبطالة والتفكك الاجتماعي، وصدر بها عام 2000م ما سمي بأهداف الألفية، وحدد عام 2015م لتحقيق الأهداف المحددة، ويتضح مدى فشل تنفيذ برنامج الألفية، ومن الدراسات التي تبنتها وزارة الرعاية الاجتماعية.

في عام 2001م كانت هنالك (17) عنواناً للدعم الاجتماعي تشمل (العلاج، مياه الشرب، التعليم .. الخ)، تقلصت الان الى بندين حولهما شكوك حول حقيقة الدعم ووصوله لمستحقيه هما (الكهرباء، صندوق الطلاب)، وتفيد إحصاءات أن حوالي (5) مليون سوداني يعتمدون على العون الإنساني في الغذاء والدواء فماذا أنجزت الحكومة من أهداف الألفية لخفض معدلات الفقر؟ باختصار فإن أعداد الفقراء في ازدياد مع تناقص مريع للخدمات الصحية والتعليمية والقدرة على شراء الغذاء، كل هذا وعبد الرحيم لا يجد فقراء للإنفاق عليهم ؟ ويكلف عضوية حزبه للإبلاغ عن حالات الجوع، ووجبة إفطار التلاميذ؟، شركة زين ومنظمة مجددون احتفلت بتوفير (3,000) وجبة إفطار يوميأ للتلاميذ بولاية الخرطوم، هل تكون شركة زين على معرفة بأماكن الفقراء، أكثر من حزب حكم البلاد لأكثر من سبعة وعشرين عاماً؟، يقدر عدد التلاميذ الذين لا يجدون إفطاراً بأكثر من (120) ألف تلميذ في مدارس الأساس، بناءً على توجيهات عبد الرحيم، توجب على مدراء المدارس إعداد قوائم بتلاميذهم الذين لا يجدون إفطاراً وتسليمها للسيد الوالي.. نواصل

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