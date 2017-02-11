يوم السبت في رفاعة !

حسن وراق حسن

@ يوم غد السبت تشد الرحال الي مدينة رفاعة (أصيلة السودان) لفعالية رائدة تنتظرها قبائل المثقفين و المتعلمين والأدباء و الفنانين من الجنسين من كل بقاع السودان وذلك لحضور المعرض السنوي رقم 29 لجمعية فلاحة البساتين برفاعة والذي يعتبر مهرجان حقيقي للجمال و سياحة حقيقية في عالم الزهور والنور و الخضرة و اريج العطور التي تضمخ البرامج الصباحية من محاضرات و ندوات علمية وادبية و دراسات مجتمعية معارض مكتبات كافتريات وبرامج مسائية فنية وادبية و مسرح و شعر و موسيقي وغناء طيلة اسبوع من السبت للسبت . معرض الزهور برفاعة طقس ثقافي بديع يستحق المشاهدة و الحضور لأن جمعية فلاحة البساتين برفاعة قد عودت الجميع بالكثير من المفاجآت في كل عام مع أمنياتنا لمعتمد المحلية ، مصطفي (الشامي أن لا يصير مغربي ) بعيدا عن طقس مدينة العلم والنور لأن ما يحدث في رفاعة مهرجان سياحة و تسوق أصلي و ليس قطعية .

بالعصِر مرورو !

@ وصف رئيس لجنة الامن و الدفاع بالبرلمان قانون المرور ولائحة المخالفات المرورية بالضعيفة و كأن ذلك هو المتبقي فقط من قضايا الامن و الدفاع التي تقلق المواطن ، كاشفا أن 50% من المركبات غير مرخصة ، مقترحا مضاعفة العقوبات المرورية .سيادته لم يوجه لنفسه سؤال منطقي ، حول اسباب عدم ترخيص المركبات قبل ان يتسرع بمقترح مضاعفة العقوبة واهم تلك الاسباب ارتفاع تصاعدي لقيمة الترخيص يصل الي 5 الف جنيه ولكن ما لا يتخيله رئيس اللجنة أن اجراءات الترخيص عذاب و اهدار للزمن وعدم احترام للمواطن وليته طاف علي المرور و وقتها سيقترح معاقبة اقسام المرور.

الدعوشة حالة نفسية !

@ سألت احد خريجي كلية جامعة خاصة شهيرة ب(توريد) كوادرها الي تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) ، حول الاسباب التي جعلت معظم خريجي هذه الكلية الجامعية يلتحقون بداعش ، فكانت إجابته في منتهي الرصانة بأن هؤلاء الطلاب ضحايا التربية الاسرية ، جاءوا من مجتمعات ذات ثقافة لا علاقة لها بالمجتمع السوداني وحتى لغتهم لا تشبهنا ولا يشبهون طلاب الداخل الذين لا يمكن التأثير عليهم بتلك السهولة التي أستطاعت قيادات الدواعش التمكن من غسل ادمغتهم . هؤلاء الطلاب ، لم تك لهم علاقة سابقة بالدين و التدين ليجدوا انفسهم في غربة (نفسية) وصراع حال دون اندماجهم في المجتمع السوداني علقوا كل آمالهم و أحلامهم بالجنة التي وعدتهم بها داعش.

بين ودسلفاب و الكاردينال !

@ لا يوجد سبب واحد يجعل رجل المال و الاعمال المسمي بالكاردنال والذي لا أعرف إسمه الحقيقي بأن يعلن تبرعه بمبلغ 300 الف جنيه لطريق قرية ودسلفاب قبل حوالي نصف عام ولم يوف بالتزامه الذي اصبح وعد و كلنا يعلم أن وعد الحر دين عليه و (نحسب) أن الكاردينال (حر) ولكنه ليس (حر) في هذا التبرع الذي تم إدراجه في خطة مواطني ودسلفاب الذين تمنعهم عزة النفس من ملاحقة مبلغ 300 الف جنيه لا تستحق اراقة ماء الوجه . ولكن يا كاردينال ما كان في داعي للضحك علي أهلنا في ودسلفاب الذين لسان حالهم غلب ، (شكرن) علي التبرع لكن الفيك اتعرفت .

أزمة أيلا لن تحلها المزادات !!

@ ازمة المرتبات في ولاية الجزيرة لم تراوح مكانها ، ما تزال المرتبات ناقصة 27 مليار جنيه ، الولاية تدعي انها استلمت المبلغ ناقص بينما المالية الاتحادية تقول أنها حولت المبلغ مكتمل حسب المستندات . هنالك لغز لن يستعص علي الفهم خاصة بعد اعلان التخطيط العمراني في ساعة متأخرة من مساء الاربعا عن مزاد علني لقطع اراضي استثمارية ليوم أمس الخميس و كل يوم خميس يبلغ سعر القطعة 35 الف جنيه . كان الوالي ايلا قد شن هجوما علي ما اسماهم بمافيا الاراضي و منع التصرف فيها وبدلا أن يعلن عن فتح الخطط الاسكانية في الولاية انحاز لصالح رجال المال وأهمل الفقراء الذين ينتظرون لأعوام خطة (تَلِمّهُم ) . سد عجز المرتبات يتطلب بيع 1000 قطعة والوالي القادم سوف يجد أن كل الحتات باعوها ولا توجد اراضي للخطة الاسكانية .

نكككككككتة !

@ شافع شلييييق و جنو يقعد يسمع ونسة النسوان و يلفح.

جدو قال ليهو يا ولدي امشي لي امك تديك لي حبوب. مصدع

قال ليهو يا جدي الحبوب ما كويسه. ركب لولب 🐊

hasanwaraga@hotmail.com

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