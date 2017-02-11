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    • موقف بطولي مشرف لأستاذ بجامعة الخرطوم احتجاجاً على اعتقال الدكتور مضوي

    February 10, 2017  

    (حريات)

    أعلن الدكتور علي محمد السيوري ، الأستاذ في كلية الهندسة بجامعة الخرطوم ، إضرابه عن العمل ، احتجاجاً على اعتقال الدكتور مضوي ابراهيم آدم .

    ويعتقل جهاز الأمن الدكتور مضوي ابراهيم ، الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة الخرطوم منذ 7 ديسمبر الماضي .

    وقال الدكتور علي السيوري في رسالته التي وجهها إلى عميد الكلية : (تعلمون بان الدكتور مضوي ابراهيم آدم ، عضو هيئة التدريس بقسم الهندسة الميكانيكية لا يزال معتقلاً لدى سلطات جهاز الأمن منذ السابع من ديسمبر 2016 ، وأيضاً بإضرابه عن الطعام بداخل المعتقل لفترات طويلة مما يهدد حالته الصحية) .

    وأضاف : ( وعليه انا دكتور علي محمد علي السيوري ، أستاذ مساعد بقسم الهندسة الميكانيكية ، والموقع أدناه إبتداء من الأحد 12/2/2017 ولمدة أسبوع أعلن عليكم قراري بالإضراب عن العمل (تدريس وإشراف وأي مهام إدارية) ، مطالباً بفك إعتقال الدكتور مضوي ابراهيم آدم أو تقديمه إلى محاكمة عادلة مع ضمان حقه القانوني) .

    وختم رسالته : ( أتقدم إليكم بالخطاب وأنا في كامل قواي العقلية ، وبمحض ارادتي الحرة ، وبعلمي الجيد بما يترتب عليه من إجراءات إدارية ومالية وقانونية) ، مضيفاً ( أنوهكم بان هذا القرار غير ساري المفعول إذا تم الإفراج عن الدكتور مضوي ابراهيم آدم قبل التاريخ المذكور أعلاه).

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