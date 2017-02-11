استخدام كلور منتهي الصلاحية لتنقية مياه الشرب في بورتسودان

(الجريدة)

ضبطت السلطات الرقابية بمدينة بورتسودان، كميات كبيرة من الكلور الذي يُستخدم في تنقية مياه الشرب منتهي الصلاحية منذ (9) سنوات، وذلك داخل مخزن خاص بمشروع إصحاح البيئة الذي تُشرف عليه منظمة اليونسيف بحي سلبونا.

وقدّرت مصادر مطلعة الكميات المضبوطة بعدة حاويات تحتوي على (علب) و(جرادل) معبأة بـ (كلور) بعضه منتهي الصلاحية منذ العام 2008م، يتم استخدامه في خزانات المياه بالمدينة.

وذكرت المصادر – ان السلطات قد اتخذت الإجراءات القانونية المطلوبة حيال الجهة المشرفة على المخزن، وحجزت الكميات المضبوطة، ونوهت الى انه قد تمّ التوصل للمخزن عن طريق المتابعة والتقصي، عقب انتشار اسهالات مائية في المدينة تبيّن ان مصدرها المياه.

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