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    • يونيسيف : (10,5) مليون طفل سودانى يعانون من الفقر

    February 9, 2017  

    (حريات)

    كشف صندوق الأمم المتحدة لدعم الطفولة (يونيسيف) بان بان (10,5) مليون طفل سودانى يعانون من الفقر .

    وتضيف يونيسيف ان (5,7) مليون طفل سودانى يعانون من الحرمان .

    ويعانى (38%) من الاطفال السودانيين تحت سن الخامسة من التقزم ( stunted) ، بينما ما يعانى (16,3%) من الهزال (wasted) .

    وتضيف يونيسيف بان (3) ملايين طفل سودانى خراج الدراسة .

    وسبق وأكدت يونيسيف ان السودان موطن لواحدة من أشد الأزمات الانسانية واسعة النطاق فى العالم . وتؤكد يونيسيف ان اسباب الازمة ذات صلة بالنزاعات المسلحة ولكنها ايضاً بسبب انخفاض الاستثمار فى الخدمات الاجتماعية الاساسية .

    (للمزيد الروابط أدناه):

    http://www.hurriyatsudan.com/?p=215527

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