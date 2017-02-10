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    • تصاعد حراك طلاب جامعة الخرطوم

    February 9, 2017  

    (دبنقا – حريات)

    نفذ طلاب جامعة الخرطوم ظهر أمس الأربعاء وقفة أمام المحكمة العليا بالخرطوم احتجاجاً على المماطلة الكيدية من نيابة نظام المؤتمر الوطنى للابقاء على الطالب عاصم عمر محتجزا وللمطالبة باطلاق سراحه .

    من جهة أخرى أعلن طلاب كلية العلوم بجامعة الخرطوم عن مقاطعتهم لطلاب الحركة الإسلامية فى القاعات باعتبارهم أذرع للأجهزة الأمنية. جاء ذلك خلال مخاطبة أقامها طلاب الكلية صباح أمس الأربعاء عقب اعتقال كل من الطالب على أحمد إبراهيم بكلية علم الحيوان والطالب وائل منصور بكلية علوم الرياضيات بوسط السوق العربى بالخرطوم.

    من جهة ثانية رفضت إدارة جامعة الخرطوم المطالب التى تقدم بها طلاب الجامعة المتمثلة فى إلغاء الشرطة الجامعية، وإعادة الطلاب الخمسة بمجمع شمبات الذين تم فصلهم وإطلاق سراح الأستاذ بالجامعة الدكتور مضوى إبراهيم، بالإضافة إلى إلغاء المادة التى تمنح مدير الجامعة الصلاحية المطلقة بفصل طلاب الجامعة.

     

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