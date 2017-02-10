جهاز الأمن يواصل استدعاء رئيس لجنة الاطباء المركزية

(حريات)

ذكرت لجنة أطباء السودان المركزية ، فى بيان أمس الأربعاء ، ان رئيسها الدكتور محمد يسن لا يزال يتعرض لإستدعاءات يومية من جهاز الأمن .

وأوضحت اللجنة ان سياسة الإعتقالات والإستدعاءات الأمنية امتداد لنهج السلطة ومسلكها في التعامل مع الأطباء وحراكهم السلمي ومطالبهم العادلة ، وحذرت (نحذر من المساس بأي طبيب و تعريضه للتعذيب أو سوء المعاملة ، و نعتبر ذلك سلبا لأبسط الحقوق المدنية ، وانتهاكا واضحا لمعاني الانسانية).

وأكدت ( اننا ماضون وبعزم ولن تثنينا الشدائد، بل ستزيدنا قوة وبأسا، وسنكون على الوعد ، فما يعانيه الطبيب والمريض أشد وطأة من قضبان السجون) .

(نص بيان لجنة الأطباء أدناه) :

بسم الله الرحمن الرحيم

لجنة اطباء السودان المركزية

بيان مهم

الأطباء الشرفاء :

تحية الجد و الهم المشترك

إن حراك الأطباء و نضالهم من أجل تحقيق واقع أفضل للطبيب و المواطن السوداني ، يعتبر نموذجا يحتذى به في تقديم التضحيات ، و ما قدمه أطباء بلادنا على مر السنوات ، لن تنساه ذاكرة التاريخ ،و سيتواصل حراكهم حتى ينعم الوطن بواقع صحي مشرف .

الأطباء الأكارم :

قامت قوة من جهاز الامن صباح يوم الأحد الموافق 5فبراير2017 باقتحام ميز الأطباء بالخرطوم ، و اقتادت دكتور/ محمد يس رئيس لجنة أطباء السودان المركزية المكلف إلى جهة غير معلومة ، و تم اطلاق سراحه في ساعات متأخرة مساء نفس اليوم ، و قد استمر الاستدعاء يوميا و حتى صبيحة هذا اليوم 8/2/2017.

نحن اذ نرفض هذه الممارسات التي تعتبر امتدادا لنهج السلطة و مسلكها في التعامل مع الأطباء وحراكهم السلمي ومطالبهم العادلة ، من خلال التضييق عليهم و محاصرتهم أمنيا ، فإننا نحذر من المساس بأي طبيب و تعريضه للتعذيب أو سوء المعاملة ، و نعتبر ذلك سلبا لأبسط الحقوق المدنية ، وانتهاكا واضحا لمعاني الانسانية.

الأطباء الأماجد :

تؤكد لجنة أطباء السودان المركزية أن حرية الرأي والتعبير حق أصيل و ليست منة من أحد ، كما تؤكد لكم و لمواطني بلادنا أننا ماضون وبعزم ولن تثنينا الشدائد، بل ستزيدنا قوة وبأسا، وسنكون على الوعد ، فما يعانيه الطبيب والمريض أشد وطأة من قضبان السجون .

لن ترهبنا السجون و لن تثني عزمنا…

عاشت وحدة الأطباء …

معا من أجل واقع صحي أفضل …

إعلام اللجنة

8 فبراير 2017.

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