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    • جهاز الأمن يواصل استدعاء رئيس لجنة الاطباء المركزية

    February 9, 2017  

    (حريات)

    ذكرت لجنة أطباء السودان المركزية ، فى بيان أمس الأربعاء ، ان رئيسها الدكتور محمد يسن لا يزال يتعرض لإستدعاءات يومية من جهاز الأمن .

    وأوضحت اللجنة ان سياسة الإعتقالات والإستدعاءات الأمنية امتداد لنهج السلطة ومسلكها في التعامل مع الأطباء وحراكهم السلمي ومطالبهم العادلة ، وحذرت (نحذر من المساس بأي طبيب و تعريضه للتعذيب أو سوء المعاملة ، و نعتبر ذلك سلبا لأبسط الحقوق المدنية ، وانتهاكا واضحا لمعاني الانسانية).

    وأكدت ( اننا ماضون وبعزم ولن تثنينا الشدائد، بل ستزيدنا قوة وبأسا، وسنكون على الوعد ، فما يعانيه الطبيب والمريض أشد وطأة من قضبان السجون) .

    (نص بيان لجنة الأطباء أدناه) : 

    بسم الله الرحمن الرحيم

    لجنة اطباء السودان المركزية

    بيان مهم

    الأطباء الشرفاء :

    تحية الجد و الهم المشترك

    إن حراك الأطباء و نضالهم من أجل تحقيق واقع أفضل للطبيب و المواطن السوداني ، يعتبر نموذجا يحتذى به في تقديم التضحيات ، و ما قدمه أطباء بلادنا على مر السنوات ، لن تنساه ذاكرة التاريخ ،و سيتواصل حراكهم حتى ينعم الوطن بواقع صحي مشرف .

    الأطباء الأكارم :

    قامت قوة من جهاز الامن صباح يوم الأحد الموافق 5فبراير2017 باقتحام ميز الأطباء بالخرطوم ، و اقتادت دكتور/ محمد يس رئيس لجنة أطباء السودان المركزية المكلف إلى جهة غير معلومة ، و تم اطلاق سراحه في ساعات متأخرة مساء نفس اليوم ، و قد استمر الاستدعاء يوميا و حتى صبيحة هذا اليوم 8/2/2017.

    نحن اذ نرفض هذه الممارسات التي تعتبر امتدادا لنهج السلطة و مسلكها في التعامل مع الأطباء وحراكهم السلمي ومطالبهم العادلة ، من خلال التضييق عليهم و محاصرتهم أمنيا ، فإننا نحذر من المساس بأي طبيب و تعريضه للتعذيب أو سوء المعاملة ، و نعتبر ذلك سلبا لأبسط الحقوق المدنية ، وانتهاكا واضحا لمعاني الانسانية.

    الأطباء الأماجد :

    تؤكد لجنة أطباء السودان المركزية أن حرية الرأي والتعبير حق أصيل و ليست منة من أحد ، كما تؤكد لكم و لمواطني بلادنا أننا ماضون وبعزم ولن تثنينا الشدائد، بل ستزيدنا قوة وبأسا، وسنكون على الوعد ، فما يعانيه الطبيب والمريض أشد وطأة من قضبان السجون .

    لن ترهبنا السجون و لن تثني عزمنا…

    عاشت وحدة الأطباء …

    معا من أجل واقع صحي أفضل …

    إعلام اللجنة

    8 فبراير 2017.

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