حتى الدم فاسد !!

(صحف – حريات)

قال عبد الله الريح ، عضو المجلس التشريعي لولاية الخرطوم ، ان سبب تردي المواطنين على المستشفيات هو الجوع وسوء التغذية.

وقال الريح أثناء حديثه في جلسة المجلس المخصصة لمناقشة تقرير اداء وزارة الصحة للعام 2016م ، أمس (التردد الكبير على المستشفيات لأن الناس جعانة ومابتاكل كويس، ولو عملنا واجبنا ما حيكون التردد عالي).

ومن جهته طالب عضو المجلس وليد آدم وزير الصحة بالخرطوم مأمون حميدة بتوضيح الحقائق حول الاسهالات المائية بالولاية، بجانب التسرب الاشعاعي بمستشفى الذرة، مضيفاً (نشهد الكثير من الاحتفالات الكبيرة لافتتاح مراكز صحية، لكن نسب التعيينات لاتكافئ هذه الافتتاحات).

وانتقد اغفال التقرير لقضية الاسهالات المائية والدم الفاسد الذي ورد بتقرير المراجع العام، قائلاً (يجب ان تكون هناك تطمينات للمواطنين).

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