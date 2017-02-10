(17) ألف و(779) حالة من الأمراض المنقولة جنسياً بالخرطوم

(عازة ابوعوف – الجريدة)

كشف تقرير اداء وزارة الصحة بولاية الخرطوم للعام 2016م، عن تسجيل عدد 61 ألف و245 حالة اصابة بالملاريا بنهاية العام 2015م، ولفت التقرير الى خفض عدد الاصابات المسجلة بالوحدات الصحية المبلغة لإدارة الاحصاء بنسبة 10% مقارنة بالعدد المسجل في العام 2015م.

وكشف التقرير عن جملة الحالات المكتشفة من الأمراض المنقولة جنسياً في العام 2016م، والبالغة حوالي 17 ألف و779 حالة تمثل (59.3%) من المستهدف البالغ 30 ألف حالة.

ولفت التقرير الى اجراء الفحص المعملي لعدد 598 عينة لمياه الشرب بنسبة 84,6% من المستهدف، وكان عدد العينات الملوثة 199 عينة بنسبة 33,3%.

من جانبه قال وزير الصحة بولاية الخرطوم بروفيسور مأمون حميدة في جلسة المجلس التشريعي للولاية أمس، ان وزارة الصحة تتحمل تقصير بعض الجهات المجتعية او الحكومية، وذكر (نحن نعاني من آثار الباعوض في الملاريا)، ولفت الى وجود تقاطعات بين وزارة الصحة ووزارة البنى التحتية والمواطن الذي قال انه لا يكترث لرش المياه في المصارف فيما يختص بمكافحة الباعوض، وأضاف ان امر الباعوض مسؤولية تفوق طاقات وزارة الصحة.

وفي رده على انتقادات نواب المجلس حول عدم فعالية المراكز الصحية لعدم وجود كوادر، كشف الوزير عن وجود 21 مركزاً صحياً قيد الافتتاح، وتابع (اذا رأى الاخوة ان هناك نقصاً في العمالة لن يتم افتتاحها).

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