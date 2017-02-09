محمود الكذاب.. وإخوانه..!!

عثمان شبونة

* رغم الحقائق الثابتة عن اغتيال الوطن بأيدي حزب البشير؛ يخرج إلينا بين حين وآخر (حرفوش) من شلَّة الحزب؛ يعيد علينا أسطوانات مستهلكة؛ كما يفعل إبراهيم محمود القيادي بالحزب الحاكم (أحد النماذج المتبقية لتطبيق الحِيَل البالية للإخوان المتأسلمين وقطعانهم) لكونه يتحدث دائماً في وادٍ بينما إبليس يراقبه مغتاظاً في الوادي الآخر..!

* بالمناسبة.. لست معنياً بأشباهه هنا؛ ومنهم وزير الإعلام أحمد بلال؛ وثانٍ يمثل حالة خاصة في المضادات الكلامية؛ لن تجد له قولاً عديلاً حتى لو تعمّد (الإنعدال)؛ إنه القيادي السابق ــ الحاضر ــ بالحزب قطبي المهدي.. والقائمة تطول.. فإذا تسكعنا وراء هذه القائمة أدركناهم كقومٍ لا يتكلمون بأفواههم..!!!

* نعود (للعَي) محمود ونفاياته المندلقة في الصحف على التوالي؛ وكأنه في سباق مع شرذمة ينشدون رضا القصر بالتهافت وكل ما هو متنافر مع الحقائق.. فقد نثر الثلج وعزف النشاز المعتاد في أخباره: (وشدد حامد خلال مخاطبته المؤتمر التنشيطي لشعبة أساس الحارة (43) بمنطقة الثورة بأمدرمان، على سعي الحكومة لتوفير خدمات الأمن والتعليم والصحة والمياه النظيفة وموارد العمل والرزق لكل أبناء الشعب السوداني دون الالتفات لأحد يدعي تمثيله للشعب من خارج حدود الوطن، وأوضح أنه بعد رفض حاملي السلاح في المنطقتين إيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين هناك وبشهادة المبعوث الأميركي للسودان، اتضح أنهم يبحثون عن مصالحهم الذاتية ولايأبهون أو يهتمون بقضايا وهموم المواطنين بالمنطقتين).

* لا يدري الكاتب من أين يبدأ وسط (خليط الغش) أعلاه؛ فمراراً سمعنا هذا المتحذلق (يخلط ويجلط) بلا براعة؛ كديدن مخدِّميه.. فالحكومة التي يتحدث عنها دائماً هكذا على ورق الأخبار فقط؛ لم تكف عن السعي (الإعلامي!) لتوفير الخدمات.. فالسعي (على الهواء!) لا يكلفها قرشاً.. فلِمَ لا تسعى؟! وإذا وفروا خدمة شابها المَن والأذى..! والحكومة هوايتها المفضلة قطع الأرزاق وهدم بيوت الآمنين.. إلى آخر الهوايات! وتراه ــ محمود ــ يستشهد بالمبعوث الأمريكي بخصوص رفض حاملي السلاح لإيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين بالنيل الأزرق وجنوب كردفان..! وكأن الإنسانية تسيل كالماء داخل كروش قادة الحكومة التي قتلت أهل المنطقتين وبقية السودانيين؛ شرّدتهم؛ واغتصبت النساء في مناطق شتى..! سبحان الدائم بأن يكون المبعوث الأمريكي صاحب شهادة ترفع لها القبعات اليوم؛ وقد ظل أمس تحت (جزمة البشير)..!!

* نعود لخبر (آخر لحظة)؛ والكذبة البلقاء لإبراهيم محمود حامد: (وقال حامد: بفضل صمود الشعب السوداني وعضوية المؤتمر الوطني المنتشرة في ربوع السودان صمدت الإنقاذ لـ(27) عاماً ضد العقوبات الظالمة وإشعال الحروب والفتن، ولفت إلى أنه بفضل ذلك الصمود المشترك بين القيادة والقاعدة يتمتع السودان بالأمن والاستقرار في إقليم تنتشر فيه الحروب وانعدام الأمن والاستقرار).

* حينما يكون الكذب (أبلهاً) يستحسن أن يحمل الكاتب حفنة من رماد وينفخها؛ بدلاً عن التعليق..! إن وجد رماداً.

1 ــ حكومة الإنقاذ صمدت لـ 27 عاماً بسبب إشعالها للفتن والحروب التي ذكرها (محمود الكذاب) وبسبب يدها ولسانها الذي ألحّ على العالم أجمع لكي يبغضها ثم يحاصرها، وما تزال دواعي الحصار قائمة بوجودها كراعي ــ رسمي ــ للإرهاب..! حكومة الإبادة (قاعدة) لمحاصرة الشعب (هذه مهمتها الأساسية) فلا (يتفالح) الكذاب..!

2 ــ يتكلم عن الأمن والاستقرار في السودان..! أخاله يقول إن القتل والاغتصاب والنهب في عُرف الأنذال من مظاهر (أمنهم واستقرارهم)..!!

3 ــ في الخبر تكرار لتطاول المذكور على السودانيين الأصلاء المعارضين في الخارج.. ويبدو أنه لا يشعر (بحجمه وذاته!) حينما يتحدث عن المعارضة التي تنتمي إلى السودان؛ فالمعارضة سواء كانت بالداخل أو بكوكب المريخ (هي المعارضة السودانية).. فعلى إبراهيم محمود وأمثاله أن يتحسسوا (رؤوسهم الخفيفة) رغم صعوبة التحسس لفاقد الشيء..!!

أعوذ بالله

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