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    • وثيقة سرية تتناول الطائرة العسكرية بجنوب السودان !

    February 8, 2017  

    (حريات)

    تحصلت (حريات) من مصدر مطلع وموثوق على وثيقة داخلية لبعثة الأمم المتحدة بجنوب السودان .

    وتوضح الوثيقة ان مسؤولى الجيش وجهاز الأمن بجنوب السودان اخطروا بعثة الأمم المتحدة بان طائرة هيلوكوبتر أمدت متمردى الجنوب بالذخائر فى معارك أعالى النيل  أواخر يناير 2017 ثم رجعت الى حدود السودان . ولم يستبعد تقييم مسؤول البعثة ، كما تكشف الوثيقة ، اتهامات حكومة جنوب السودان ، وانما أورد (…اذا كان اتهام الجيش الشعبى عن امدادات الذخائر للحركة الشعبية فى المعارضة عبر هيلوكوبتر حقيقيا ، فسيؤكد ان المعارضة تتلقى دعماً عبر الحدود . وهذا سيعطيها مزيدا من القوة مما يجعل الوضع أكثر سوءاً فى اعالى النيل…). وهو الامر الذى تحقق فعليا حيث ازدادت وتيرة المعارك باعالى النيل منذ ذلك التاريخ .

    وسبق وأكدت تقارير دولية مرموقة مد النظام السودانى متمردى الجنوب وعديد من المنظمات الارهابية بالسلاح والذخائر.

     (للمزيد أدناه):

    http://www.hurriyatsudan.com/?p=181568

      http://www.hurriyatsudan.com/?p=217773

    http://www.hurriyatsudan.com/?p=217649

    http://www.hurriyatsudan.com/?p=179363

    http://www.hurriyatsudan.com/?p=199762

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    التعليقات

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    تعليق واحد على “وثيقة سرية تتناول الطائرة العسكرية بجنوب السودان !”

    1. محمد سليمان في February 8th, 2017 10:09 pm

      الحكومة السودانية …. سقط في أول مادة من مواد الإمتحان
      أوباما رفع الحظر الجزئي …. للمعلومية (المواد الأربع هي مادة عدم دعم متمردي جنوب السودان و المادة الثانية هي المعتقلين أطلاق سراههم …. و المادة الثالثة جيش الرب …. المادة الرابعة هي السماح للأغاثة بالدخول الى حنوب كردفان و النيل الازرق)

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