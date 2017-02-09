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    • حوار مع الأستاذ / عبد المنعم الجاك حول تقرير : مليشيات نظام البشير او الحرب بالوكالة

    February 8, 2017  

    (ملفات سودانية)

    حوار مع الأستاذ / عبد المنعم الجاك المدير التنفيذي للمجموعة السودانية الديمقراطية اولاً حول تقرير المجموعة عن مليشيات البشير او الحرب بالوكالة

    https://www.dabangasudan.org/en/milafaat-detail-en/milafaat-sudania-

    (نص التقرير أدناه):

    http://www.hurriyatsudan.com/?p=217776

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