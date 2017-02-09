اردوغان يقيل 4400 موظفا آخرين

(رويترز – حريات)

أوضح مرسوم صدر في وقت متأخر مساء يوم الثلاثاء أن تركيا أقالت أكثر من 4400 موظف بينهم معلمون ورجال شرطة وأكاديميون.

ووفقا للمرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية فإن من بين من أقيلوا إبراهيم كابو أوغلو أستاذ أستاذ القانون الدستوري الكبير الذي أبدى معارضته للتعديلات الدستورية التي تمنح الرئيس رجب طيب إردوغان صلاحيات تنفيذية.

ومن بين 4464 موظفا أقيلوا خبراء في الكمبيوتر .

وأثارت الإقالات انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي وقال سزجين تانريكولو البرلماني من حزب الشعب الجمهوري على تويتر إن الجامعات التركية العريقة يجري تدميرها.

وأبعدت تركيا بالفعل أو أوقفت أكثر من 125 ألف شخص واعتقلت رسميا 40 ألفا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي حاول فيها جنود الإطاحة بالحكومة .

وتقول الحكومة إن الإجراءات التي تتخذها لها ما يبررها بسبب طبيعة التهديد للدولة.

ولم تذكر الجريدة الرسمية سببا للإقالة التي شملت موظفين وجنودا ومسعفين سوى “الانتماء إلى أو وجود صلات مع تنظيمات إرهابية أو جماعات تتصرف ضد مصلحة الأمن الوطني.”

وتقول جماعات حقوقية وبعض الدول الأوروبية إن إردوغان يستغل حالة الطوارئ الحالية في البلاد لقمع المعارضة .

وأقيل 330 أكاديميا بينهم من وقعوا على التماس العام الماضي ينتقد الإجراءات العسكرية ضد المقاتلين الأكراد في جنوب شرق تركيا المضطرب. وكان إردوغان قال إن الأكاديميين سيدفعون ثمن “خيانتهم.”

وكان مئات المدنيين وأفراد قوات الأمن والمقاتلين لقوا حتفهم منذ تجدد الصراع مع حزب العمال الكردستاني في يوليو تموز عام 2015 في أسوأ أعمال عنف في تركيا منذ 20 عاما.

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