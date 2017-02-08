اللعب بالدولار في الرياضة والكتابة

بدرالدين حسن علي

هناك فيلم مصري شهير عنوانه ” اللعب مع الكبار” ، يعجبني كثيرا ، خاصة الإسم ، وحاليا إستشرت ظاهرة اللعب بالدولار ، فقد وصلت أجور لاعبي كرة السلة وكرة القدم إلى ملايين الدولارات ، وتقاضى بيل كلينتون عن مذكراته ” حياتي ” 15 مليون دولار دفعتها له دار نشر راندوم هاوس ، وقبله بعام تقاضت زوجته هيلاري كلينتون التي كانت عضو ا في مجلس الشيوخ 8 ملايين دولار من دار نشر سليمون شوستر عن مذكراتها ” تاريخ حي ” و14 مليون دولار عن مذكراتها التي نشرت بعنوان ” خيارات صعبة ” .

أما في عالم الرياضة فالأرقام خرافية ، وحتى وقت قريب كان الكتاب وهم على درجة عالية من الموهبة والإحترافية يتقاضون ” حفنة دولارات ” تتساوى مع أجور لاعبي كرة القدم وغيرها ، ، وكان الكتاب سعداء بتلك الأجور ، في السودان مثلا وبعض الدول العربية ” أها فلوس والسلام ” وظلت أجور الكتاب تراوح مكانها ، حتى لكتاب فطاحلة ، أما فيما يتعلق بالكتابة في المواقع

الإلكترونية ” يا عجبي !!!!!” الكاتب أحيانا يطارد مقاله للنشر وليس الدولار .

خبر صغير هزني كثيرا مفاده أن هيلاري كلينتون تنوي إصدار كتاب هذا العام تروي فيه قصة مواجهاتها مع دونالد ترامب في كتاب جديد من المقرر ان يُنشر عالمياً، ويجمع الكتاب الذي ما زال بلا عنوان بين دفتيه مجموعة من المقالات التي تستوحي اقتباسات استخدمتها كلنتون لشق طريقها في حياة محفوفة بالمعارك مع الخصوم السياسيين والاعلام وفضائح زوجها الجنسية، ويضم ايضاً افكارها وخواطرها عن الحملة الانتخابية التي كانت من اصعب السباقات الرئاسية الاميركية في التاريخ الحديث ، وعن ترامب نفسه ، كما أفادت دار سايمون اند شوستر للنشر، وقالت كيلنتون في بيان “ان هذه الاقتباسات ساعدتني على الاحتفاء بالأوقات السارة والضحك على الأوقات اللامعقولة والصمود في الاوقات العصيبة وتعميق تقديري لكل ما تقدمه الحياة”.

ورغم ان الكتاب ليس مصنفاً من الناحية الأدبية في جنس المذكرات فان من المتوقع ان تركز جميع الانظار على ما تكتبه عن حملتها التي لم تفلح في إيصالها الى البيت الأبيض وعن حملة الذم التي تعرضت لها ، ليس من ترامب ومؤيديه وحدهم بل من بيرني ساندرز منافسها على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي.

وكانت حملة 2016 شهدت هجمات على نزاهة كلينتون واتهامات باستخدام بريدها الالكتروني الشخصي لارسال معلومات مصنفة وعلامات استفهام عن مؤسسة كلينتون الخيرية التي يديرها زوجها بيل وابنتها تشيلسي، كما أتى بنساء قال ترامب ان زوج هيلاري اعتدى جنسياً عليهن للحديث في ندوات تلفزيونية، وتدخل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي باثارة قضية البريد الالكتروني مجددا قبل اسبوع على الانتخابات.

لم تكشف كارولين ريدي رئيسة دار سايمون اند شوستر للنشر عما ستتقاضاه كلنتون عن الكتاب الجديد ولكن من المتوقع ان يكون مبلغاً كبيراً.

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