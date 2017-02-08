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    • ابن مفتي سوريا يشتري الجنسية السودانية

    February 7, 2017  

    (حريات)

    أوردت مصادر سورية إن عبد الرحمن حسون ابن مفتي النظام السورى أحمد بدر الدين حسون حصل على الجنسية السودانية خلال زيارة قام بها الاسبوع الماضي للخرطوم.

    وبحسب هذه المصادر, فان شخصاً مقربا من عائلة مفتي النظام السورى أكد ان الخطوة التي قام بها عبد الرحمن حسون جاءت بهدف تسهيل تحركاته وسفره بعد التضييق الذي بدأ يعاني منه جراء حمله لجواز السفر السوري.

     ونشر نشطاء سوريون صورا لحسون وهو يرتاد دوائر حكومية سودانية بهدف حصوله على الجنسية.

    وقدرت المصادر السورية ، نقلاً عن (cnn) ، بان ما لا يقل عن (4) الاف سورى حصلوا على الاوراق الثبوتية السودانية .

    (المصدر أدناه):

    http://amc-sy.net/details.php?id=1403#.WJmYpfkrLIW

    https://www.aksalser.com/news/2016/09/09/كم-يبلغ-عدد-السوريين-الذين-حصلوا-على-ال

    (للمزيد الروابط أدناه):

    http://www.hurriyatsudan.com/?p=217404

    https://www.youtube.com/watch?v=D3Qqjlji8JM

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