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    • مسيرة لطلاب جامعة الخرطوم احتجاجاً على اعتقال آدم محمد حسن

    February 7, 2017  

    (حريات)

    خرج طلاب جامعة الخرطوم مجمع الوسط فى مسيرة أمس الاثنين احتجاجا على اعتقال الطالب آدم محمد حسن.

    وواجهت الأجهزة الامنية الطلاب بقنابل الغاز.

    وكان جهاز الامن اعتقل الطالب / ادم محمد حسن (ابو زرقة ) – الطالب بكلية علوم جغرافيا – من أمام بوابة الجامعة مساء الاحد ، اثر مخاطبة للطلاب بداخليات الوسط.

    وسلم طلاب جامعة الخرطوم مجمع الوسط مذكرة لإدارة الجامعة صباح الاثنين طالبوا فيها بإطلاق سراح الطالب المعتقل واعادة الطلاب المفصولين من مجمع شمبات وضمان استقلالية الجامعة.

    واطلقت الاجهزة الامنية سراح الطالب / آدم محمد حسن مساء الاثنين بعد ان قيدت فى مواجهته بلاغا كيديا .

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