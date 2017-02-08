اعادة طفلة سودانية تؤكد علاقة جهاز الأمن بشبكات الارهاب فى ليبيا

(وكالات – حريات)

أعاد ضباط من جهاز الامن السودانى أمس الاثنين الى البلاد رضيعة تبلغ من العمر 4 اشهر قتل والداها في ليبيا خلال محاربتهما الى جانب تنظيم الدولة الاسلامية الارهابى ، كما اعلن مسؤول أمني.

وتم نقل الطفلة (لجين) المولودة لأب وأم سودانيين الى الخرطوم .

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية – التابع لجهاز الأمن – عن العميد التجاني ابرهيم ان “والدي الطفلة كانا مقاتلين مع تنظيم الدولة الاسلامية وقتلا في سرت خلال المعركة لتحرير” المدينة الواقعة في شمال غرب ليبيا من هذا التنظيم.

وكانت والدة الطفلة سافرت الى ليبيا في شهر اغسطس عام 2015 مع اربع نساء اخريات، و”هناك انضممن الى تنظيم الدولة الاسلامية وتزوجن من سودانيين اعضاء في التنظيم”، بحسب العميد أمن ابرهيم.

وقال جد الطفلة ان حفيدته احضرت الى السودان من مدينة مصراتة الليبية.

واضاف الجد الليثي الحاج يوسف للمركز “علمت ان ابنتي تركت طفلة انجبتها من سوداني يقاتل الى جانب تنظيم الدولة (…) بعد عملية معقدة نفذت بالتنسيق مع جهاز الامن والمسؤولين الليبين، تمكنا من استعادة الطفلة”.

وأضاف (من الواضح أن جهاز الأمن يملك علاقات واسعة بالخارج يسخرها ويوظفها لحماية وتأمين أبناء وبنات السودان والاجتهاد في استرجاع من تسلل وهرب وخرج منهم).

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