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رئيس جنوب السودان يدعو لقتل أي جندي يرتكب جريمة اغتصاب
February 7, 2017
قال رئيس جنوب السودان سلفا كير أمس الاثنين إنه ينبغي قتل الجنود الذين يغتصبون مدنيين.
وقال كير خلال زيارة لمدينة ياي “هؤلاء الذين يرتكبون أفعالا غير قانونية يغتصبون السيدات والنساء. هذه ليست سياسة الحكومة.” وأضاف “أود من رئيس الأركان الجنرال بول مالونج ووزير الدفاع إبلاغي من الآن فصاعدا عن أي شيء من هذا القبيل(الاغتصاب). في مثل هذه الحالات سنقتل بالرصاص الشخص الذين يرتكب ذلك.”
ودفع الصراع أكثر من ثلاثة ملايين شخص إلى الفرار من منازلهم وأبلغ عدد من النساء عن استهداف جنود لهن عندما يخرجن من مخيمات تابعة للأمم المتحدة بحثا عن غذاء أو حطب.
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