السودان فى قائمة الدول الأقل حرية فى العالم

(حريات)

جاء السودان فى ذيل دول العالم من حيث الحريات ، بحسب ما أوضح تقرير منظمة فريدوم هاوس السنوى ، الصادر 31 يناير 2017.

وصنف التقرير السودان ضمن الدول (غير الحرة) ، وجاءت درجاته (7) فى الحريات السياسية ، و(7) فى الحريات المدنية ، ومجموع الدرجات (7) . ( مع ملاحظة ان درجة (7) تعبر عن الأقل حرية ودرجة (1) عن الأكثر حرية ).

وأكد التقرير تراجع مؤشرات الديموقراطية في العالم لعام 2016 وذلك للعام الـ11 على التوالي .

وأشار إلى (انتكاسات) في الحقوق السياسية والحريات المدنية أو الاثنين معا في عدد من الدول المصنفة بأنها دول (حرة) مثل الدنمارك وفرنسا والولايات المتحدة.

وعزا التراجع إلى المكاسب التي حققها القوميون والشعبويون في الدول المعروفة بأنها ديموقراطية، وتزايد الانتهاكات التي تمارسها الأنظمة القمعية، والتجاوزات التي تحدث في الحروب.

وجاءت على رأس قائمة الدول (غير الحرة) بالترتيب :

(-1) سوريا ، (1) التبت ، (3) تركمانستان ،(3) أوزبكستان، (3) كوريا الشمالية ،(3) اريتريا ،(4) جنوب السودان ،(4) الصحراء الغربية ،(5) الصومال (6) السودان. وأشار التقرير إلى أن هذه الدول سجلت أسوأ المؤشرات فيما يتعلق بالحقوق السياسية والحريات المدنية.

وأكد التقرير أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت أسوأ مؤشرات الديموقراطية عام 2016 مقارنة بجميع مناطق العالم الأخرى (83 في المئة من شعوبها غير حرة، و12 في المئة حرة جزئيا، و5 في المئة فقط دول حرة). وعزا ذلك إلى نظم الحكم السلطوية وانتشار المليشيات وأعمال العنف.

(مصدر التقرير أدناه):

https://freedomhouse.org/report/fiw-2017-table-country-scores

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