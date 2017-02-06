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    • تضرر أكثر من (10) ألف من بائعات الشاى والأطعمة بحملة السلطة

    February 6, 2017  

    (دبنقا – حريات)

    شنت سلطات نظام المؤتمر الوطنى بولاية الخرطوم حملات ضد بائعات الشاى والباعة الجائلين فى مناطق متفرقة من الخرطوم أمس الأحد وصادرت خلال الكشات معدات ستات الشاى العاملات فى شارع القصر والسيد عبدالرحمن وشارع النيل  بالخرطوم.

    وأعلنت عوضية محمود كوكو رئيس اتحاد بائعات الأطعمة والشاى لـ(راديو دبنقا) يوم الأحد عن تضرر أكثر من (10) ألف من بائعات الشاى والأطعمة بهذه الحملة.

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