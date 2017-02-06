الإثنين  6  فبراير  2017
  • من نحن
  • راسلنا
  • اعلن معنا
  • ادعمنا

    • جهاز الأمن يستدعى رئيس لجنة أطباء السودان المركزية

    February 6, 2017  

    (حريات)

    بسم الله الرحمن الرحيم

    لجنة أطباء السودان المركزية

    عاجل :

    تم صباح اليوم الأحد الموافق 5/فبراير /2017م في تمام الساعة العاشرة صباحا إستدعاء دكتور محمد يس رئيس لجنة أطباء السودان المركزية نائب إختصاصي طب الطوارئ من قبل قوة تابعة لجهاز الأمن من داخل ميز الأطباء بالخرطوم . حيث تم إطلاق سراحه قبل قليل دون توضيح أسباب الإستدعاء علي أن يعاود غدا الإثنين الحضور الي مكاتب جهاز الأمن بموقف شندي الساعة الثامنة صباحا.

    إننا نرفض هذا الأسلوب الهمجي من جهاز الأمن والمخابرات الوطني تجاه سلامة د.محمد يس وسلامة كافة الأطباء ، كما نوجه رسالة للجميع بأن محاولات إعاقة عمل اللجنة لهو ركض خلف السراب فاللجنة باقية ومتمسكة بمطالبها العادلة والمشروعة .

    معاً من أجل تحقيق مطالب الأطباء

    إعلام اللجنة

    5 فبراير 2017م.

    Share

    التعليقات

    ( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)

    لا تتردد في ترك التعليق...