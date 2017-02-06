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لجنة أسترالية : 7٪ من القساوسة الكاثوليك اعتدوا جنسياً على الأطفال
بعد سنوات من التحقيقات وجلسات الاستماع، كُشف عن الحجم الهائل للاعتداءات الجنسية على الأطفال داخل الكنيسة الكاثوليكية الأسترالية.
أساء ما يصل إلى 7 في المائة من الكهنة الاستراليين للأطفال ما بين عامي 1950 و2015، وفقا للهيئة الملكية الأسترالية للاستجابات المؤسسية على إساءة معاملة الأطفال، واتُهم أكثر من 40 في المائة من الكهنة في بعض الكنائس بإساءة معاملة الأطفال.
وقال مسؤول في الكنيسة، فرانسيس سوليفان، باكياً في جلسة الاثنين: “هذه الأرقام صادمة، ومأساوية ولا يمكن الدفاع عنها”.
تقدم النتائج التي توصلت إليها اللجنة المزيد من الأدلة على الوباء العالمي من الاعتداءات الجنسية والتستر عليها داخل الكنيسة. وقد وثقت تقارير سابقة الاعتداءات على نطاق واسع في الولايات المتحدة وأيرلندا والبرازيل وهولندا وألمانيا وغيرها من البلدان.
وأقام الفاتيكان لجنة للتحقيق في مزاعم الاعتداء الجنسي في عام 2013، في حين أنشأ البابا فرانسيس في عام 2015 محكمة في الكنيسة للحكم على الأساقفة الذين فشلوا في حماية الأطفال من الكهنة المعتدين.
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