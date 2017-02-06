عيب الشوم

الفاتح جبرا

كثير من الأسر السودانية (هربت) إلى بلاد الله الفسيحة مغتربة من أجل تحسين وضعها المادي وبالتالي الاجتماعي.. ضربوا في فجاج الأرض مبتعدين عن وطنهم الذي لا يبدولنه بشيء لولا قسوة الحياة (يعني غربة قسرية)‘ معظم هؤلاء يحلمون باستقرار الأوضاع وسيادة مجتمع الكفاية والعدل ليعودوا إلى أرض الوطن عندما تتحسن الأحوال، لكن الأحوال للأسف الشديد تسوء يوماً بعد يوم بحيث أصبح هؤلاء المغتربون أمام الأمر الواقع وهم يقومون بتربية أبناء ولدوا وعاشوا وترعرعوا في المنافي بعيداً عن وطنهم، أصبحوا يشجعون (النصر) و(الاتحاد) ويضربون (الكبسة) و(المندي) وتغلب على أحاديثهم (أيش) و(تبغى)! بدلاً عن تشجيع (الهلال) و(المريخ) وضرب (الويكة) والكسرة والقراصة واستخدام دارجيتنا الحميمة ….!

معظم الآباء يعولون على المرحلة الجامعية (لسودنة) أبنائهم عن طريق اختلاطهم بأبناء جلدتهم من الطلاب والمدرسين وذلك لربطهم للوطن وإعادتهم (لضبط المصنع) ولكن !

الدراسة الجامعية لأبناء المغتربين مشكلة.. والمشكلة هي الرسوم الباهظة التي تفرض عليهم لدخول الجامعات السودانية حتى فضل الكثير منهم الدراسة في ماليزيا وغيرها من البلدان لأنها أرحم مادياً) وفي المتناول نوعاً ما)، ذلك على الرغم من أن الطلاب (من أبناء المغتربين) الذين يحوذون على مجاميع ونسب عالية (وهم نسبة قليلة) يتم قبولهم قبولاً عاماً بمصروفات بسيطة نسبياً.

صديقي (عوض) أحرز ابنه درجات طيبه وتم قبوله (قبول عام) فحمد أخونا عوض الله سبحانه وتعالى الذي كف عنه باهظ الرسوم، عندما ذهب (الولد) ليسجل قالول له إن رسوم التسجيل هي 750 دولار أي ما يعادل 5 مليون (بالسعر الرسمي) ودي ذاااتا (عوض) شافا كتيرة عشان طالب الشهادة السودانية رسومو (3 مليون بس) والقصة كده ما فيها مساواة… المهم تم دفع المبلغ وتم تسجيل الولد وطلعوا ليهو البطاقه الجامعية واستمر في دراستو.. (يلا نجي للدراما) …

بعد 3 شهورإدارة الجامعة قامت باستدعاء (الولد):

شوف يا ابني أنت رسومك بالدولار ودفعت لينا بالعملة المحلية!

والمشكلة وين ممكن أعرف

ما عاوزين فصاحة تمش تاخد قروشك السودانية وتدفع لينا بالدولار ..

ولو ما قدرنا نعمل كده؟

ح نلغي تسجيلك.. وبس

يا أهل الخير.. يا إدارة جامعة الخرطوم.. (ووزارة التعليم العالي).. هل إنتو بستمتعوا وتستلذوا بزيادة المعاناة على الناس؟.. أيه حكاية الدفع (إلا) بالدولار دي؟ يعني إنتو ما معترفين بالعملة الوطنية وللا شنووو؟ في زمان مضى كانت هذه الجامعة تقوم بإعاشة الطلاب مما جميعو، بل وكمان تدفع للفقراء ورقيقي الحال (إعانة) ومعظم المسؤولين (الهسه) ومتخذي القرارات (الشايفنهم ديل) ياما (اتجدعوا) في العز ده إلى أن خلصوا دراستهم بارتياح ومعظمهم ما شاف (الجلي والباسطة) و(الصابون ذاااتو) إلا في (الجميلة ومستحيلة) !!

كسرة:

عيب جداً أن تطلب (جامعة وطنية) رسوماً بالعملة الأجنبية من طالب (سوداني).. عيب الشوم !!

كسرة ثابتة (قديمة): أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو؟81 واو – (ليها ستة سنوات و 11 شهر) ؟

كسرة ثابتة (جديدة): أخبار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بخصوص ملف خط هيثرو شنو؟ 40 واو (ليها ثلاث سنوات وستة شهور)

الجريدة

التعليقات

( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)