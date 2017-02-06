طلاب جامعة مامون حميدة مرتبطون بهجمات ارهابية فى بريطانيا
كشفت صحيفة صنداى تايمز (Sundaytimes) البريطانية اليوم 5 فبراير ان مجموعة طلاب جامعة مامون حميدة الذين سبق والتحقوا بتنظيم داعش عام 2015 لهم علاقة بمتورطين فى عمليات ارهابية فى بريطانيا .
ويورد تقرير صنداى تايمز ان ما يزيد عن (22) من طلاب الطب والصيدلة والاسنان من جامعة مامون حميدة من ذوى الاصول البريطانية سافروا الى سوريا للانضمام الى داعش ، وان المجموعة فى معظمها من ابناء اطباء ذوى سمعة طيبة ببريطانيا ، وانهم أكبر مجموعة واحدة فى الغرب يتم تنجنيدها بواسطة التنظيم الارهابى .
وكشف التقرير لأول مرة عن صلة مباشرة ما بين المجموعة وارهابيين مسجونين فى بريطانيا بسبب التآمر لتنفيذ هجمات ارهابية فى لندن .
وكشف تحليل لوسائل التواصل الاجتماعى ان بعض افراد المجموعة عبروا عن اعجابهم بجهاد تنظيم داعش ، وهو ما يناقض المزاعم السابقة بانهم سافروا الى سوريا لاسباب انسانية فقط.
وتحقق شرطة سكوتلنديارد والاجهزة الامنية البريطانية الاخرى فى علاقات المجموعة داخل بريطانيا ، وسط مخاوف من احتمال وجود مخططات بعمليات ارهابية جديدة
ويورد التقرير ان الاخوين محمد وابراهيم عقيد – 24و22 عاما على التوالى – من المجموعة الثانية لطلاب جامعة مامون حميدة التى التحقت بداعش يونيو 2015 ، وكلاهما اصدقاء على الفيسبوك لـ(صهيب مجيد) – 22 عاماً ، احد اثنين مسجونين فى لندن ، بعد الحكم عليه بالسجن مدى الحياة فى ابريل 2016 للتآمر لقتل جنود وشرطة فى اطلاق نار من سيارة . وشريك صهيب فى الجريمة هو طارق حسن – 22 عاما – يلقب بالجراح ، وايضاً من الطلاب السابقين بجامعة مامون حميدة.
ويرتبط سبعة على الأقل من المجموعة بمحمد فخرى الخباس – 27 عاما ، من أصول فلسطينية ، طالب سابق بجامعة مامون حميدة ، كان يقود جمعية الحضارة الاسلامية بالجامعة ، ويعتقد انه حالياً بسوريا ، ونشر مؤخراً مقالاً على الانترنت يقول فيها ان مسلمى بريطانيا ملزمين بالدفاع عن خلافة داعش .
(نص التقرير أدناه):
http://www.thetimes.co.uk/edition/news/british-medics-studying-in-sudan-flock-to-join-isis-80vcjvkcj
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السبب مامون حميده نفسه ارهابي