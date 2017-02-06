اليوناميد ترحب بتجديد حركة العدل والمساواة لأمرها القيادي الذي يمنع استخدام الأطفال وتجنيدهم

(حريات)

رحبت البعثة المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، اليوناميد، بتجديد الأمر القيادي الذي أصدرته حركة العدل والمساواة في الخامس والعشرين من يناير الماضي، والقاضي بمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود في صفوفها بالإضافة إلى مناحٍ أخرى لحماية الأطفال.

وأوضح بيان اليوناميد أن الأمر القيادي يلزم جميع أعضاء حركة العدل والمساواة بمواصلة التقيد التام بالأعراف والمعايير المحلية والدولية التي تحكم حماية الأطفال أثناء الصراع المسلح وعدم استخدام الأطفال كجنود وعدم الارتباط بهم أو السماح لهم بالانضمام طوعاً. ويتبع هذا الأمر القيادي أمراً آخر أصدرته المجموعة في العام 2015 يحظر أعضاء الحركة مطلقا من استغلال الأطفال بجميع أشكاله بما في ذلك العنف الجنسي والاختطاف والقتل وبتر الأعضاء، إضافة إلى الهجوم على المدارس والمستشفيات.

وقال الممثل الخاص المشترك بالإنابة، جيرمايا مامابولو في هذا الصدد، “من المشجع أن نرى مثل هذا الالتزام المتعلق بحماية الأطفال. ستواصل اليوناميد اتصالاتها مع كافة أطراف الصراع في دارفور حول مسؤوليتهم إزاء حماية الأطفال وإنهاء كافة أشكال الانتهاكات ضد الأطفال”.

ويشار إلى أن اليوناميد مفوضة جزئياً من قبل مجلس الأمن الدولي بتوفير بيئة حماية في دارفور مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال الذين هم من بين أكثر الفئات المعرضة للخطر.

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