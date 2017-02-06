قيادى جنوبى يشير الى ان النظام السودانى وراء اتهام مصر بقصف مواقع المتمردين

(وكالات – حريات)

نفى المتحدث باسم الرئاسة في جنوب السودان أتيني ويك أتيني، قيام مصر بأي قصف في بلاده .

وكان العقيد / ويليام جاتكوث المتحدث العسكري لقوات المتمردين في جنوب السودان المدعومين من نظام الخرطوم اتهم فى بيان يوم الجمعة القوات المصرية بقصف مواقعهم .

والاتهام هو الأول الذي يزعم تورط مصر في الصراع جنوب السودان الذي يشهد اشتباكات بين قوات تابعة للرئيس سلفا كير ميارديت وقوات موالية لنائبه السابق رياك مشار.

ووصف المتحدث باسم الرئاسة في جنوب السودان مزاعم المتمردين بأنها (سخيفة) ، قائلا (تلك شراذم صغيرة من المتمردين.. تنشط بين سكاننا ولا يمكن أن نقصف سكاننا).

ونفى أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية امس السبت الاتهام ، وأكد إن (بلاده لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى).

من جهته، علق سفير جنوب السودان لدى مصر أنتوني كون، على تصريحات المعارضة المتمردة (أرى أن الأخبار عن ضربات مصرية ضد المعارضة في جنوب السودان جزء من محاولات المعارضة للزج باسم بعض الدول في الصراع).

وشدد السفير على إن (الأشقاء في مصر دائما يناشدوننا للمصالحة وحقن الدماء).

وتابع كون (مصر استضافت مؤخرا زعيم المعارضة رياك مشار في زيارة مطولة، ودعت إلى تحقيق الاستقرار في جنوب السودان…ما ينتشر من أخبار هو من قبيل المزايدات السياسية من قبل المعارضة، وهي معارضة ضعيفة ولاقت رفضا من كل الدول الإقليمية … ويصعب تصديق اتهاماتها ضد دولة محبة للسلام والاستقرار في جنوب السودان).

ونفى قاركوث بيل نيانق – قيادى اخر بالمتمردين الجنوبيين – فى تصريح صحفى أمس 4 فبراير اتهامات زميله ، وتساءل مشيرا الى النظام السودانى ، ( عن كيفية قيام طائرات كتلك بتنفيذ مثل هذه العمليات العسكرية المزعومة دون عبور المجال الجوي لدول جارة لجنوب السودان). وأضاف ان الإجابة علي التساؤل إنما (تأتي لتؤكد عدم مصداقية الأخبار “المفبركة” التي تم تداولها إعلاميا بالشأن، و تؤكد الإجابة في الوقت ذاته أن من يقف وراء مثل هذه الأخبار “المفبركة” جهات مشبوهة تستهدف الإساءة إلي مصر).

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