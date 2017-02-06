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    • جهاز الأمن يمنع الادوية عن المعتقل / عبد المنعم عمر

    February 5, 2017  

    (حريات)

    أسرة عبد المنعم عمر قلقة على حالته الصحية

    الخرطوم

    4 فبراير 2017

    قامت مساء اليوم أسرة الماجد / عبد المنعم عمر بابكر رئيس مكتب الخارج لحزب المؤتمر السوداني بزيارة له و قد لاحظت أسرته تدهور حالته الصحية وعبدالمنعم يعاني من مشاكل صحية في السلسلة الفقرية وآلام في المعدة و يخضع لعلاج متواصل وقد تم منعه من تناول علاجه المقرر له مما أدى لإصابته بمضاعفات و كذلك ساهم مكان الإعتقال و الأوضاع التي تحيط به في مفاقمة المرض.

    عليه فإن أسرته تحمل أجهزة أمن النظام مسؤولية أي وضع تؤول له حالته الصحية و تطالب بالإفراج عنه حالاً.

    إعلام حزب المؤتمر السوداني.

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