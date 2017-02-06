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    • رباح الصادق : لقد جعلتم للحياة طعما مزدانا بالمحبة والعطف والوفاء والعرفان

    February 5, 2017  

    (حريات)

    بلطف اللطيف الكريم الرحمن الرحيم خرجت اليوم للبيت بعد هجوم الpulmonary embolism الغشوم للمرة الثانية.. خرجت مكللة بدعوات صادقات وكلمات طيبات أقصر عنها كثيرا كللتموني بها هنا على صفحات الفيسبوك وخارجه من أصدقاء وغير أصدقاء (فيسبوكيا).. إنني أشعر أمامكم جميعا بامتنان عظيم ويقيني أن اللطيف استجاب لتلك التضرعات فمنحتم لي عمرا جديدا.. لكم جميعا: من جهر بكلمة أو دعا بسره اقول: لقد جعلتم للحياة طعما مزدانا بالمحبة والعطف والوفاء والعرفان. إنها ألذ ملذاتها واجمل معانيها.. حفظكم/ن الله جميعا وكل من تحبون وأدامكم/ن لي.

    (رباح الصادق – فيسبوك).

    1 فبراير .

    http://www.hurriyatsudan.com/?p=217407

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