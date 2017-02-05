ضبط شحنة أسلحة مهربة من السودان الى مصر

(حريات)

ضبطت السلطات الأمنية المصرية شحنة أسلحة مهربة من السودان الى مصر .

وأوضحت صحيفة (الوطن) المصرية نقلاً عن مدير المباحث الجنائية بسوهاج ان (م . ح . أ) – 37 عاماً و(ع . ش . ث) – 37 عاماً – من ناحية البلابيش قبلى دائرة المركز ، ضبطا بمدخل قرية البلابيش وبحيازتهما شحنة من البنادق الآلية والخرطوش مهربة من السودان الى مصر ، وكذلك مبلغا ماليا ، واعترفا بانهما يتاجران فى الاسلحة النارية وان المبلغ المالى من حصيلة الاتجار .

ويرى مختصون فى مكافحة التهريب ان الكميات المضبوطة عادة ما لا تتجاوز 10% من مجمل المواد المهربة ، مما يشير الى حجم الاسلحة التى دخلت مصر من السودان .

وسبق واعترف ارهابيون مصريون ، لدى تحقيقات نيابة أمن الدولة ، انهم (تلقوا دعماً متقدماً من جهازي الاستخبارات في دولتي قطر وتركيا، في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة خارج مصر، وإنهم قاموا بتلقي تدريبات عسكرية داخل دولة السودان).

وتضمنت الاعترافات (اتفاق قيادات الإخوان بدعم من بعض العناصر الاستخباراتية في دولتي تركيا وقطر، على إخضاع العناصر المنتقاة لتدريبات عسكرية واستخباراتية متقدمة داخل دولة السودان، التي تم التدريب فيها على استعمال الأسلحة النارية المتطورة وتصنيع العبوات المتفجرة شديدة الانفجار).

واصدرت سفارة نظام المؤتمر الوطنى بالقاهرة بياناً 19 يناير 2017 ينفى أي وجود لارهابيين مصريين بالسودان !! هذا فى حين اصدر الجناح العسكري لجماعة الإخوان المصريين في السودان بيانا 17 يناير 2017 أكد أنهم موجودون وعقدوا جمعية عمومية وأجروا انتخابات في الخرطوم !!!!.

وكشفت صحيفة (الاسبوع) المصرية 16 يناير الجارى وقائع مفصلة عن دعم النظام السودانى للجماعات الارهابية المصرية ).

وفى اعتراف جزئى ، قال محمد الحسن الأمين ، القيادى فى المؤتمر الوطنى المتحكم ، ٣ فبراير الجارى ، (هناك مجموعة من الإخوان كانوا فى السودان ولم يكن لهم أى نشاط معارض لمصر، الحكومة المصرية طلبت بعض الأسماء، ولكن الحكومة السودانية لا تستطيع أن تميز بين المصريين الذين يقيمون فى السودان، يعملون فى أعمال عادية، أطباء ومهندسين ومعلمين فى مدارس خاصة، فلا توجد إجراءات ضدهم لا بالتشديد ولا بالطرد، وإنما نتعامل معهم كمصريين كأنهم فى بلدهم، هم موجودون ليس لأى عمل سياسى، قد يكونون غير مرغوبين فى مصر، لكن بالنسبة لنا هنا فنحن ليس لدينا مشكلة معهم).

(مصادر التقرير أدناه):

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02022017&id=40e99fcf-bd23-4121-87f4-f13b7fdffadb

http://www.elwatannews.com/news/details/1839965

(للمزيد الروابط أدناه):

http://www.hurriyatsudan.com/?p=216978

http://www.hurriyatsudan.com/?p=216738

http://www.hurriyatsudan.com/?p=216880

http://www.hurriyatsudan.com/?p=214629

http://www.hurriyatsudan.com/?p=198506

التعليقات

( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)