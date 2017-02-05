وثائق عن اضطهاد المسيحيين فى السودان : حظر بناء الكنائس

(حريات)

تحظر سلطات نظام المؤتمر الوطنى التصديق بأى كنائس جديدة فى السودان ، وحين يضطر المسيحيون الى تحويل قطعهم السكنية لأماكن للعبادة ، تزيل السلطات أماكن العبادة هذه بدعوى انها مبانى غير مشروعة ، كما تثبت الوثائق المرفقة .

ويوضح حصر حكومى بتاريخ 13/6/2016 ان (25) من الكنائس المسماة (عشوائية) تقوم على قطع سكنية ، وهناك فقط (3) كنائس فى ميادين . ويوضح الحصر تواضع مبانى الكنائس المشار اليها ، حيث غالبها من الطوب الأحمر والجالوص والقش . ومع ذلك أصدرت سلطات نظام المؤتمر الوطنى قراراً بتاريخ 20/6/2016 بازالة جميع دور العبادة ، بما فى ذلك التى تقوم على قطع سكنية ! وأصدرت انذارا بالازالة لجميع دور العبادة بتاريخ 1/8/2016 . وهذا اضافة الى مصادرة وهدم ممتلكات الكنائس القائمة .

وتصاعد اضطهاد المسيحيين بالسودان منذ اعلان عمر البشير بالقضارف ديسمبر 2010 عدم قبوله بالتعددية الدينية والثقافية ما بعد انفصال الجنوب ، وقوله ( تاني ما في دغمسة). وشنت الأجهزة الأمنية منذاك حملة ضد المسيحيين شملت إعتقالهم وإغلاق مراكزهم ودور تعليمهم و نهب ممتلكاتهم وترويعهم وإجبارالأجانب منهم على مغادرة البلاد.

وحسب منظمة (Open Doors) – الأبواب المفتوحة –جاءت سلطة المؤتمر الوطني في المركز الـ (الثامن) عالمياً فى قائمة أكثر الحكومات التى تمارس التمييز والإضطهاد الديني ضد المسيحيين لعام 2016.

(لمزيد من الوقائع حول اضطهاد المسيحيين فى السودان الروابط أدناه):

http://www.hurriyatsudan.com/?p=216332

http://www.csw.org.uk/2017/01/03/news/3394/article.htm

http://www.hurriyatsudan.com/?p=211025

http://www.hurriyatsudan.com/?p=208062

http://www.hurriyatsudan.com/?p=205689

http://www.hurriyatsudan.com/?p=200890

http://www.hurriyatsudan.com/?p=190334

http://www.hurriyatsudan.com/?p=180648

http://www.hurriyatsudan.com/?p=168107

http://www.hurriyatsudan.com/?p=190684

http://www.hurriyatsudan.com/?p=168107

http://www.hurriyatsudan.com/?p=157322

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