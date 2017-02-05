وثائق عن اضطهاد المسيحيين فى السودان : حظر بناء الكنائس
تحظر سلطات نظام المؤتمر الوطنى التصديق بأى كنائس جديدة فى السودان ، وحين يضطر المسيحيون الى تحويل قطعهم السكنية لأماكن للعبادة ، تزيل السلطات أماكن العبادة هذه بدعوى انها مبانى غير مشروعة ، كما تثبت الوثائق المرفقة .
ويوضح حصر حكومى بتاريخ 13/6/2016 ان (25) من الكنائس المسماة (عشوائية) تقوم على قطع سكنية ، وهناك فقط (3) كنائس فى ميادين . ويوضح الحصر تواضع مبانى الكنائس المشار اليها ، حيث غالبها من الطوب الأحمر والجالوص والقش . ومع ذلك أصدرت سلطات نظام المؤتمر الوطنى قراراً بتاريخ 20/6/2016 بازالة جميع دور العبادة ، بما فى ذلك التى تقوم على قطع سكنية ! وأصدرت انذارا بالازالة لجميع دور العبادة بتاريخ 1/8/2016 . وهذا اضافة الى مصادرة وهدم ممتلكات الكنائس القائمة .
وتصاعد اضطهاد المسيحيين بالسودان منذ اعلان عمر البشير بالقضارف ديسمبر 2010 عدم قبوله بالتعددية الدينية والثقافية ما بعد انفصال الجنوب ، وقوله ( تاني ما في دغمسة). وشنت الأجهزة الأمنية منذاك حملة ضد المسيحيين شملت إعتقالهم وإغلاق مراكزهم ودور تعليمهم و نهب ممتلكاتهم وترويعهم وإجبارالأجانب منهم على مغادرة البلاد.
وحسب منظمة (Open Doors) – الأبواب المفتوحة –جاءت سلطة المؤتمر الوطني في المركز الـ (الثامن) عالمياً فى قائمة أكثر الحكومات التى تمارس التمييز والإضطهاد الديني ضد المسيحيين لعام 2016.
(لمزيد من الوقائع حول اضطهاد المسيحيين فى السودان الروابط أدناه):
http://www.hurriyatsudan.com/?p=216332
http://www.csw.org.uk/2017/01/03/news/3394/article.htm
http://www.hurriyatsudan.com/?p=211025
http://www.hurriyatsudan.com/?p=208062
http://www.hurriyatsudan.com/?p=205689
http://www.hurriyatsudan.com/?p=200890
http://www.hurriyatsudan.com/?p=190334
http://www.hurriyatsudan.com/?p=180648
http://www.hurriyatsudan.com/?p=168107
http://www.hurriyatsudan.com/?p=190684
http://www.hurriyatsudan.com/?p=168107
http://www.hurriyatsudan.com/?p=157322
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تعليق واحد على “وثائق عن اضطهاد المسيحيين فى السودان : حظر بناء الكنائس”
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اهو ترامب في كل بلد مسلم او يدعي الاسلام