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    • تواصل الاحتجاجات على بيع ميدان إمتداد الدرجة الثالثة بالخرطوم

    February 4, 2017  

    (أحمد الباباي – الجريدة)

    نظم مواطنو الدرجة الثالثة بالخرطوم وقفة إحتجاجية عقب صلاة الجمعة لرفض بيع ميدان الصحراء بالحي لمستثمرين.

    وحسب شهود عيان فإن بعض المواطنين تعرضوا لإصابات متفاوتة، وأوقفت الشرطة كل من محمد مجدي واحمد جعفر، والمهندس مصطفى نادر.

    وطالب المواطنون في المنطقة بوقف التعدي على ميدان فريق الصحراء، واشار المواطنون الى أن الميدان بيع لأحد الأشخاص النافذين بالرغم من أهمية الميدان واستخداماته المتعددة كمتنفس اجتماعي ورياضي للمنطقة وفريقها الذي يتبع لرابطة الناشئين بالإمتداد منذ أكثر من 50 عاماً، بجانب تأدية المواطنين لصلاة العيد به.

    http://www.hurriyatsudan.com/?p=217608

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