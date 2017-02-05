مناشدة للنشطاء في المهاجر : منصة سودانيي الخارج

(حريات)

مناشدة عاجلة للنشطاء في المهاجر

منصة سودانيي الخارج :

منصة سودانيي الخارج تعتبر إحدى البنيات التحتية الأساسية في إطار التصعيد في الخارج لدعم الداخل لأجل إسقاط النظام ولأجل استعادة الحرية والديمقراطية بالسودان ولأجل أن نحافظ علي الحرية والديمقراطية بعد الحصول عليها وأن نساهم في عملية البناء والتغيير الإيجابي.

لماذا منصة الخارج؟

للاستفادة القصوى من طبيعة النشاط الخارجي التي تتميز: بحرية أعلي، ومعدل أعلي للإنترنت والهواتف الذكية، وامكانيات مادية أعلي، ومقدرة على التأثير على سياسات الدول التي نقيم بها

لأجل أن نستطيع دعمَ الداخل إعلاميا، ودبلوماسيا، وماديا، ومعنويا، وما إلي ذلك ، ولأجل أن نستطيع إيصال صوتِنا عبر كتلتنا الموحدة التي نهدف إلي أن تتحول إلي اتحاد دولي للسودانيين بالخارج لأجل الحفاظ علي حقوقهم والدفاع عنها.

منصة الخارج هي منبر للناشطين بالخارج يمكن فيه توصيل الرسائل الإعلامية واستقبالها في مكان واحد. منصة الخارج هي وعاء تعبوي لاستيعاب المغيبين عن الحراك السياسي وتنشيط الهم الوطني بصورة عامة.

رجاء أن تضيف نفسك إلى قروب منصة سودانيي الخارج:

https://www.facebook.com/groups/minassa/

وبعد انضمامك، رجاء ضم جميع أصدقائك الوطنيين بالمهجر والغربة.

نرحب بكل من يؤمن بأهداف المجموعة التي تضم السودانيين في الخارج من مختلف مشاربهم السياسية والعقدية وخلفياتهم الاجتماعية والجهوية احتفاءا بالتنوع والتفافا حول أهداف المجموعة في دفع عجلة التحول الديمقراطي والتعبير عن قضايانا ودفعها للأمام بواسطة وحدة كتلتنا.

منصة سودانيي الخارج:

https://www.facebook.com/groups/minassa/

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