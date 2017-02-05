سافروا الإسكيمو

الفاتح جبرا

في مقال سابق إستنكر العبدلله وجود أكثر من 25% من نواب البرلمان ممن يعانون الأمية ولا نقصد بها هنا الأمية التقنية أو ما شابه (من أميات القرن الحادي والعشرين) بل الأمية الواااحدة دي (يعنى لا بعرفوا الألف من كوز الذرة) ، هؤلاء الأميون هم أعضاء في أكبر هيئة تمثل السلطة التشريعية الأولى بالبلاد .. هيئة لها السلطة الكاملة فيما يتعلق باصدار التشريعات والقوانين، أو إلغائها والتصديق على الاتفاقات الدولية والخارجية التي يبرمها ممثلو السلطة التنفيذية؟ وقد إقترح العبدلله أن يتم عمل (درس عصر) لهم لمحو أميتهم على أن يتم ذلك (بعد الجلسات) على ألا (يزوغو) كما يفعلوا في الجلسات.

سوف يصبح من الطرافة واللا معقول لو أن هذا البرلمان الأمي قد قرر إبتعاث بعضاً من أعضائه الأميين لعمل جولة تفتيشية للمدارس (ناهيك عن الجامعات) ، والعجب كمان لو أن هذه الدورة شملت (تفتيش المناهج) !!

برلماننا (الأمي) يا سادتي الأفاضل ح يعمل حاجة أكتر من (تفتيش المناهج) ، أبلعوا الحبوب وقوموا بقراء الخبر التالي الذي اوردته (بتنا) سارة تاج السر بهذه الصحيفة بعدد 23 يناير 2017 والذي يقول :

(ينفذ المجلس الوطني خلال عطلته البرلمانية، جولات تفتيشية، لـ10 سفارات سودانية كبرى في اوروبا وافريقيا وآسيا وأمريكا، لمراجعة اوضاع البعثات الدبلوماسية والوقوف على ادائها ، وقال نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان متوكل محمود، في تصريحات صحفية امس، ان اللجنة ستقف على عمل المستشارين والموظفين، بجانب تفاصيل العمل الدبلوماسي الاخرى ومقار البعثات، واكد محمود ان الزيارة التفتيشية تأتي في إطار الدور الرقابي للبرلمان على البعثات الدبلوماسية، ووصف الخطوة بالاولى من نوعها، اذ لم يسبق للبرلمان تفتيش اية بعثة بالخارج ) !

إنتهى الخبر ولم تنته حالة الإستغراش التي أصابتنا ، بالله عليكم أنظروا للحتة دي والتي تقول (لمراجعة اوضاع البعثات الدبلوماسية والوقوف على أدائها) ! برلمان ربع أعضائه أميون يتم إبتعاثهم لتثمين وتفتيش أداء بعثات دبلوماسية ، لا وأيه مش سفاراتنا القريبة دي ناس تشاد والصومال والقاهرة .. لا .. أمريكا وأوروبا وآسيا .. تذاكر وإقامة وفنادق وإعاشة في بلد يشكو فيه مواطنيه لطوب الأرض من الفقر والمسغبة !

بغض النظر عن جدوى وأهليه من سوف يقومون بتقييم أداء بعثاتنا الدبلوماسية بالخارج إلا أن هذا الأمر لا يتناسب والبلاد تواجه شح في أساسيات الحياة وأولها (الدواء) مما يعني الحوجة لأي (دولار) ، لذلك فإن مجرد التفكير في هذه (الشغلانة) يوضح وبقدر كبير كيف أن هذا (البرلمان ربع الأمي) هو بعيد كل البعد عن المشكلات التي تواجه البلاد ..

ثم إن وافقنا على زيارات البرلمان الأمي (السياحية) هذه للسفارات هل يمكننا أن نتساءل عماذا فعل هذا البرلمان حيال القضايا الهامة التي أمامه وتحديداً قضايا الفساد التي أهلكت البلاد (خط هيثرو) مثالاً ؟ فلا زالت كسرتنا اليومية تقبع تحت مقالنا دون أن نرى على أرض الواقع ما يؤكد لنا أن اللصوص ناهبي الخط قد لاقوا جزاء فسادهم وخيانتهم سوى بعض التصريحات التي يطلقها الأخ وزير العدل من آونة لأخرى والتي لا تساوي قيمة الحبر الذي كتبت به لعدم فعاليتها وجدواها و(سلحفائيتها)، فأين أنتم يا نواب السياحة يا من ترومون السفر إلى أعالى البحار والجلوس على مقاعد الطائرات والنوم على أسرة الفنادق الوثيرة من هذه القضية ؟ كيف تحزمون حقائبكم للسفر إلى البلاد الأوروبية والأسيوية وكمان أمريكا و(واوات ) كسرة هيثرو قد بلغن أكثر من ثمانين واو (شهراً) دون أن يكون لكم دوراً في حسم هذه القضية؟ خلااس يعني إنتهيتو من (القضايا الداخلية) وقبلتو على السياحة والسفر؟

كسرة :

شوفو لينا قصة هيثرو دي وبعدين سافرو الإسكيمو !!

كسرة ثابتة (قديمة) :أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو؟81 واو – (ليها ستة سنوات و 11 شهر) ؟

كسرة ثابتة (جديدة): أخبار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بخصوص ملف خط هيثرو شنو؟ 40 واو (ليها ثلاث سنوات وستة شهور)

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