جامعة الخرطوم في المرتبة الـ (1972) عالمياً !

(حريات)

خرجت جميع الجامعات السودانية من تصنيف (ويبومتركس) العالمي لأفضل الجامعات على مستوى العالم ، في تصنيف المؤشر للنصف الثاني من عام 2016.

وتصدر التصنيف (ويبومتركس) مؤسسة CSIC وهي أكبر هيئة علمية للبحوث في إسبانيا ، وتتبع لوزارة التعليم العالي الأسباني ، ويعترف بتصنيفها عالمياً.

ويعتمد التصنيف على أربعة مؤشرات ، وهي : مدي التاثير والحضور والامتياز والانفتاح على العالم ، ويهتم تصنيف (ويبومتركس) بتعزيز ونشر المعرفة العلمية ، ورصد حركة البحث العلمي والمحتوى الاكاديمي للابحاث على شبكة الانترنت لكل من لطلاب والاكاديميين والمراكز البحثية التابعة للجامعات ، وكيفية الوصول اليها ، كما يقيس مدى تأثير البحوث على المعرفة العلمية العالمية وحجم نشر الجامعات للأبحاث الأكاديمية على شبكة الانترنت .

واحتلت جامعة الخرطوم المركز الـ (1972) عالمياً ، تلتها جامعة السودان (3593) ، فالجزيرة ( 5285) ، وكلية البيان للعلوم والتكنولوجيا (5354) ثم جامعة النيلين في المركز الـ (5716).

وفي حين تصدرت جامعات أمريكا ترتيب الجامعات العالمية وجاءت جامعة هارفارد في المركز الأول ثم جامعة ستانفورد ثانياً ، تصدرت جامعات اسرائيل المراكز الأولى على مستوى الشرق الأوسط ، بينما حلت جامعة الملك سعود بالسعودية في المركز الأول عربياً ، وجامعة كيب تاون بجنوب افريقيا المركز الأول افريقياً .

وتعكس نتيجة المؤشر التدهور الكبير الذي حدث في التعليم بالبلاد بعد إنقلاب (الإنقاذ) عام 1989.

وسبق وكشفت دراسة أعدها د. عبد العظيم سليمان ، قدمها خلال ورشة بالمجلس الوطني عن هجرة العقول ، ان راتب البروفيسور بالجامعات السودانية يبلغ (400) دولار فقط بينما يبلغ راتب المحاضر (230) دولاراً .

كما سبق وكشف بروفسير عمر أحمد المقلي ، مسؤول البحث العلمي بوزارة التعليم العالي ، في تصريحات صحفية 9 ديسمبر 2015، عن هجرة (3) آلاف أستاذ جامعي إلى خارج البلاد.

وبحسب تقرير التنمية البشرية 2013 الذي يصدره البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تبلغ نسبة الإنفاق على البحث والتطوير في السودان من الناتج المحلي الإجمالي 3. 0% . وتدهور ترتيب السودان فى مؤشر التنمية البشرية عام 2013 إلى الدولة رقم (171) من (186) دولة في العالم ، هذا بينما كان ترتيب فلسطين التي تخضع للمؤامرة (الصهيونية الصليبية) افضل من السودان ، حيث تحتل الرقم (110) بينما السودان (171) ! .

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