منظمة الصحة العالمية تؤكد تفشي (السرطان) في البلاد

(حريات)

أكدت منظمة الصحة العالمية تفشي مرض السرطان بكافة أنواعه في البلاد ، وأعلنت عن قيامها بمسح شامل لمعرفة أسباب تفشي المرض وتحديد عدد الوفيات .

وقالت د. نعيمة القصير ، ممثلة الصحة العالمية بالسودان ، في مؤتمر صحفي أمس : ( السرطان يتزايد بصورة مخيفة في السودان) .

وسبق وكشف مسح قامت به وزارة الصحة الاتحادية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في 1 سبتمبر 2016 ، عن إنتشار كبير لمرض السرطان في البلاد ، خصوصاً سرطان الثدي .

وأجرى المسح لعينات وسط المؤسسات الصحية في البلاد ، وشمل الفترة من 2009 وحتى 2013 ، حيث سجل سرطان الثدي أعلي نسبة إصابات يليه سرطان الدم ، البروستات ، الليموفوما ، المستقيم ثم المرئي.

كما سبق وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 4 فبراير 2016 ، ان مرض السرطان حصد أرواح (15500) مريضاً بالبلاد فى عام واحد .

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