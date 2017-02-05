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    • منظمة الصحة العالمية تؤكد تفشي (السرطان) في البلاد

    February 3, 2017  

    (حريات)

    أكدت منظمة الصحة العالمية تفشي مرض السرطان بكافة أنواعه في البلاد ، وأعلنت عن قيامها بمسح شامل لمعرفة أسباب تفشي المرض وتحديد عدد الوفيات .

    وقالت د. نعيمة القصير ، ممثلة الصحة العالمية بالسودان ، في مؤتمر صحفي أمس : ( السرطان يتزايد بصورة مخيفة في السودان) .

    وسبق وكشف مسح قامت به وزارة الصحة الاتحادية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في 1 سبتمبر 2016 ، عن إنتشار كبير لمرض السرطان في البلاد ، خصوصاً سرطان الثدي .

    وأجرى المسح لعينات وسط المؤسسات الصحية في البلاد ، وشمل الفترة من 2009 وحتى 2013 ، حيث سجل سرطان الثدي أعلي نسبة إصابات يليه سرطان الدم ، البروستات ، الليموفوما ، المستقيم ثم المرئي.

    كما سبق وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 4 فبراير 2016 ، ان مرض السرطان حصد أرواح (15500) مريضاً بالبلاد فى عام واحد .

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