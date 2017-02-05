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    • كاريكاتير للفنان عمر دفع الله

    February 3, 2017  

    (حريات)

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    التعليقات

    ( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)

    تعليق واحد على “كاريكاتير للفنان عمر دفع الله”

    1. عبدالمنعم الصديق في February 5th, 2017 12:32 am

      – لا لا لا كل شى ولا الأرهاب .

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