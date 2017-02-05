الفقر أحد أسباب الوفاة المبكرة

(وكالات)

أكدت دراسة طبية أن الفقر يقصر إلى حد كبير متوسط العمر المتوقع للإنسان، بل ويُعد عاملا رئيسيا للعديد من المخاطر الصحية.

فقد حلل الباحثون نتائج ما توصلت إليه 48 دراسة شملت أكثر من 1,7 مليون شخص فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وأستراليا، وإيطاليا، البرتغال وسويسرا، واكتشفوا أن الفقراء كانوا أكثر عرضة بنسبة 46% مقارنة بالأثرياء للوفاة قبل سن 85 عاما.

وتشير إلى أن من بين الفقراء، لقى نحو 15% من الرجال حتفه وأكثر من 9% من النساء قبل سن 85، مقارنة بنحو 11% من الرجال و7% من النساء من الأثرياء.

وخلصت الدراسة، التى نشرت فى عدد يناير من مجلة “لانست” الطبية، إلى أن كون الإنسان فقيرا كان مرتبطا بانخفاض بنحو 2,1 ضعف فى المتوسط من العمر المتوقع، موضحة أن هذا التراجع الملحوظ جاء بسبب تأثير عوامل كضغط الدم المرتفع، السمنة المفرطة، وإدمان الكحوليات.

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