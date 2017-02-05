استنفار أمني بعد هجوم بسكين في باريس

-
أحدث الأعمدة
-
قوى نداء السودان والمستجدات في الساحة السودانية محجوب محمد صالح
-
أوهام وزير الإعلام !! زهير السراج
-
القانون في إجازة كمال كرار
-
هوس الفضيلة شمائل النور
-
سافروا الإسكيمو الفاتح جبرا
-
رئيس وداخلية..!! عثمان شبونة
-
(الأمام بعد الثمانين ) حصاد التجربة السياسية المثني ابراهيم بحر
-
و تلقى البشير صفعتين أقوى من صفعة ترامب! عثمان محمد حسن
-
-
أحدث المقالات
-
فراولة.. بـ(2) مليار دولار ! محمد وداعة
-
الإرهاب الصحفى والفكرى والسياسى والعقدي عثمان الطاهر المجمر طه
-
رفع العقوبات الامريكية وسراب الوهم الكبير صلاح الباشا
-
تغيير الإستراتيجيات الأمنية في المنطقة و أثرها علي السودان زين العابدين صالح عبد الرحمن
-
بين الصفع والركل ! حسن حماد عبدالله
-
الاجندة الاجنبية وراء استهداف السوريين في السودان محمد فضل علي
-
حول خطاب الحركة الشعبية لتحرير السودان – ش لمجلس الأمن الدولي وتطورات الوضع السياسي ناصف بشير الأمين
-
ترامب يجهض أحلام الملايين معتز إبراهيم صالح
-
عثمان ميرغني بين الأول من يناير و السادس و العشرون منه أ. غازي محي الدين عبد الله
-
سخافة التهجم على قبائل النشطاء السياسيين صلاح شعيب
-
العنصرية ضد السودانيين في الشارع المصري الطيب محمد جاده
-
الانسداد الفكرى والسد النهرى الإمام الصادق المهدى
-
-
أحدث الحوارات
-
اخر الإجتماعياتأحزان
-
هادية حسب الله تنعى الراحل د. عاطف صغيرون
-
هيئة محامي دارفور تنعي أحد مؤسسيها الاستاذ / محمد علي حسن قاسم
-
الحركة الشعبية تنعي المناضل كوكو آرات
-
-
أحدث ما نشر
-
نعوم شومسكي : من يحكم العالم
-
ترمب : جاذبية القومية وأوهامها
-
اخـتـطـاف معلمـتـيـن نهـاراً جهـاراً واغـتـصـابـهـما
-
بالفيديو ، راشد الغنوشى يعترف بحيازته على جواز سودانى دبلوماسى
-
فالح عبد الجبار : فضائل العلمانية المستحبة
-
الخطاب الإصلاحي في ظل اقتصاد المعرفة: من التنظيم إلى التشبيك
-
جدال محمد عبده وفرح أنطون بين التسامح وفصل الدين عن الدولة
-
حوار مع أحمد صبحي منصور، الملقب بزعيم القرآنيين
-
المعتقلات مقبرة النظام لدفن حريتنا : من تجارب المعتقلين
-
فرانسيس فوكوياما : هل تتحمَّل الديمقراطية الأمريكية رئاسة ترامب؟
-
السجن مدى الحياة ، و(12) عاماً ، للمسيحيين الثلاثة
-
أكـثـر مـن (300) ألـف جـواز ســــودانى منـحـت لأجــانـب
-
تعطيل محاكمة عاصم عمر ، وزارة العدل وإجهاض مبادئ المحاكمة العادلة
-
كيف يمكن تخفيض مخاطر نمو السرطان ؟
-
هانس صاند كولر : مدخل إلى فلسفة الدين
-
حازم السيد : في بؤس حداثتنا الظافرة !
-
عبد الله عبد القيوم يكشف عن تعذيب مروع لعدد من المعتقلين
-
راصد فضاء المجتمع المدنى : ارتفاع ملحوظ فى نسبة الانتهاكات الخطيرة
-
تفاقم خطير لاصابات الكوليرا والاسهالات المائية الحادة
-
تحليل مهم للخبير الاقتصادى المرموق د.التجاني الطيب إبراهيم عن تخفيف العقوبات الامريكية
-
جوزيف ناي في مواجهة فريد زكريا : هل صارت أفضل أيّام أمريكا من الماضي ؟
-
( كــفـاية ) الأمـريـكـيـة تــدعـو تـرمـب لتـحـديـث وتـشـديـد الـعـقــوبـات
-
(الجارديان) : المساعدات بالعكس.. كيف تسرق الدول الغنية الدول الفقيرة؟
-
الكذابون : دليل دامغ
-
هنا وردة : مدونة النظرية النقدية
-
د.صبري محمد خليل : التدين الشعبي السوداني: البنية والهوية والمذاهب المناقضة له
-
منظمة العفو الدولية امنستي : يجب إيقاف الاعتداءات على الطلاب الدارفوريين
-
جعفر خضر : القمع والإغراء مصفاة النضال
-
جان فرانسوا دورتيي : لماذا لا تموت الإيديولوجيَّات أبداً؟
-
قراءة جورج مقدسي لتيولوجيا الشافعي الفقهية
-
حميدتى يفضح نفسه ونظامه
-
نور صلاح يروى تفاصيل سوء المعاملة بزنازين جهاز الأمن
-
أكثر من (392) إصابة بالكوليرا والاسهالات فى العاصمة والولايات
-
ياسر عرمان : حقائق جديدة في المشهد السياسى السودانى
-
استنفار أمني بعد هجوم بسكين في باريس
(وكالات)
أعلنت مصادر في الشرطة الفرنسية أن عسكرياً أطلق النار على رجل وأصابه بجروح خطيرة، بعد أن حاول الاعتداء عليه بسكين صباح، اليوم الجمعة، بالقرب من متحف اللوفر في باريس.
وذكرت صحيفة (لوفيغارو) فى موقعها الإلكتروني أن “جندياً فرنسياً فتح النار بعد تعرضه لمحاولة طعن عندما حاول مهاجم اقتحام متحف اللوفر”.
وقالت الشرطة الفرنسية إن المهاجم صاح “الله أكبر”، وأضافت أنه “لم يتم العثور على متفجرات في حقيبة مهاجم اللوفر”.
وفي لندن، قالت صحيفة “ميرور” على موقعها الإلكتروني إنه “تم استدعاء قوات شرطة مسلحة إلى متحف اللوفر الفرنسي الأشهر”.
وأشارت الى إغلاق المتحف ومركز التسوق الواقع جواره.
وتردد أن الجندي فتح النار لدى محاولة الرجل دخول المتحف حاملاً حقيبة يد، بحسب صحيفة “ميرور” البريطانية.
وتحدثت وزارة الداخلية الفرنسية في تغريدة على تويتر عن “حادث أمني عام خطير يجري في باريس في حي اللوفر”، مطالبةً باعطاء “الأولوية لتدخل قوات الأمن وأجهزة الإنقاذ”.
التعليقات( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)
لا تتردد في ترك التعليق...
حملات حريات
توقيعات للمطالبة بتشكيل بعثة تقصي حقائق دولية حول استخدام الاسلحة الكيميائية
دعوة للتوقيع على عريضة لانقاذ حياة الطالب / محمد حسب الله بقارى
حملة ( لنجعل من مذبحة اطفال هيبان فداءاً لوقف القصف الجوي )
ثلاث منظمات حقوقية مرموقة تدشن حملة فى تويتر
عريضة لمجلس الأمن الدولى تدعو لتغيير ثابو مبيكى
أفكار ومقترحات لحملة وطنية عالمية لمواجهة المرحلة الجديدة للإبادة الجماعية
بعد ترحيل (26) سودانياً ، عريضة تطالب النرويج بايقاف تعاونها مع النظام الدكتاتوري في السودان
(حريات) تناشد سلطات المملكة السعودية اطلاق سراح الاستاذ / وليد الحسين
حملة ارفعوا ايديكم عن طلاب دارفور : دعوة لوقف التعذيب والاختفاء القسري والقتل علي الهوية
حملة ارحل .. لا للتمديد لعمر الفساد والاستبداد
حملات سابقة
-
كاريكاتير
فيديو حريات
- تابعوا صفحـــتنا
علي الفيس بوك
الصفحة الرسمية لصحيفة حريات علي الفيس بوك
اخر أخبار السودان
عـلــــــى تويــــــــــتر
Tweets about "#darfur OR #sudan OR #southsudan OR #sudanrevolts"
تابع حريات على
مواقع صديقة
-
أحدث الأعمدة
-
قوى نداء السودان والمستجدات في الساحة السودانية ... محجوب محمد صالح
-
أوهام وزير الإعلام !! ... زهير السراج
-
القانون في إجازة ... كمال كرار
-
هوس الفضيلة ... شمائل النور
-
سافروا الإسكيمو ... الفاتح جبرا
-
رئيس وداخلية..!! ... عثمان شبونة
-
(الأمام بعد الثمانين ) حصاد التجربة السياسية ... المثني ابراهيم بحر
-
و تلقى البشير صفعتين أقوى من صفعة ترامب! ... عثمان محمد حسن
-
-
أحدث المقالات
-
فراولة.. بـ(2) مليار دولار ! ... محمد وداعة
-
الإرهاب الصحفى والفكرى والسياسى والعقدي ... عثمان الطاهر المجمر طه
-
رفع العقوبات الامريكية وسراب الوهم الكبير ... صلاح الباشا
-
تغيير الإستراتيجيات الأمنية في المنطقة و أثرها علي السودان ... زين العابدين صالح عبد الرحمن
-
بين الصفع والركل ! ... حسن حماد عبدالله
-
الاجندة الاجنبية وراء استهداف السوريين في السودان ... محمد فضل علي
-
حول خطاب الحركة الشعبية لتحرير السودان – ش لمجلس الأمن الدولي وتطورات الوضع السياسي ... ناصف بشير الأمين
-
ترامب يجهض أحلام الملايين ... معتز إبراهيم صالح
-
عثمان ميرغني بين الأول من يناير و السادس و العشرون منه ... أ. غازي محي الدين عبد الله
-
سخافة التهجم على قبائل النشطاء السياسيين ... صلاح شعيب
-
العنصرية ضد السودانيين في الشارع المصري ... الطيب محمد جاده
-
الانسداد الفكرى والسد النهرى ... الإمام الصادق المهدى
-
-
أحدث الحوارات
-
اخر الإجتماعياتأحزان
-
هادية حسب الله تنعى الراحل د. عاطف صغيرون
-
هيئة محامي دارفور تنعي أحد مؤسسيها الاستاذ / محمد علي حسن قاسم
-
-
أحدث ما نشر
-
النص الكامل لمقال د. النور حمد : تشريح بنية العقل الرعوي
-
قراءة العصيان من خلال عقل السلطة
-
كاريكاتير للفنان عمر دفع الله
-
الهبوط والترقي في فهم الخطاب القرآني
-
الحريم في المجال العام .. سامي عبد العال
-
نوال السعداوي : وتسعد المرأة بعقلها المبدع؟
-
فشلنا في تربية الذكور والاناث
-
دراسة نقدية لمسألة العنف القائم على النوع الاجتماعي بالمغرب
-
ست بعورة
-
حقوق النساء بين الموروث والنص الديني والسيطرة الذكورية
-
الموقف في شمال السودان من تطورات الاوضاع في الجنوب
-
( الفكاهة مابين التنميط والترويح)
-
حملة ( لنجعل من مذبحة اطفال هيبان فداءاً لوقف القصف الجوي )
-
ثلاث منظمات حقوقية مرموقة تدشن حملة فى تويتر
-
هل يخطط نظام البشير لاستجلاب دواعش الى الخرطوم ؟
-
الرجل الوطواط يفاجيء الإسلام ودارفور
-
رحل الترابي.. وعجلة الهوس الديني ما زالت تدور!!
-
أفكار ومقترحات لحملة وطنية عالمية لمواجهة المرحلة الجديدة للإبادة الجماعية
-
الأزمة السودانية (الحوار بالتقسيط) !
-
داعشيات … امال قرامى
-
فى الدعوة إلى المراجعات …آمال قرامي
-
التعاطى الاعلامى (الذكورى) مع الارهاب …. امال قرامى
-
عبد الكريم الكابلي قمة من قمم السودان السامقة في الفن
-
(دناءة نافع).. هباء الحوار.. ومضحكاته المريرة..!
-
وانتم أكبر سافوتة فى اذن شعبنا !!
-
السودان ـ موجة اعتقالات في صفوف المعارضة
-
لا حل سوى اسقاطه ، عمر البشير يعلن رفضه لقرار مجلس السلم والأمن الافريقى
-
للحالمين والجراقيس ..لا أحد يستطيع عزل القائد عبدالعزيز الحلو
-
يعني أيه؟
-
كلير كارليسل : الفلسفة لعامّة الناس.. عن القيمة اليومية للفلسفة
-
حكومة البشير الجديدة مجرد بيضة ديك
-
(من يحكم دولة الجنوب الآن؟؟ )
-