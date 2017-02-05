استنفار أمني بعد هجوم بسكين في باريس

(وكالات)

أعلنت مصادر في الشرطة الفرنسية أن عسكرياً أطلق النار على رجل وأصابه بجروح خطيرة، بعد أن حاول الاعتداء عليه بسكين صباح، اليوم الجمعة، بالقرب من متحف اللوفر في باريس.

وذكرت صحيفة (لوفيغارو) فى موقعها الإلكتروني أن “جندياً فرنسياً فتح النار بعد تعرضه لمحاولة طعن عندما حاول مهاجم اقتحام متحف اللوفر”.

وقالت الشرطة الفرنسية إن المهاجم صاح “الله أكبر”، وأضافت أنه “لم يتم العثور على متفجرات في حقيبة مهاجم اللوفر”.

وفي لندن، قالت صحيفة “ميرور” على موقعها الإلكتروني إنه “تم استدعاء قوات شرطة مسلحة إلى متحف اللوفر الفرنسي الأشهر”.

وأشارت الى إغلاق المتحف ومركز التسوق الواقع جواره.

وتردد أن الجندي فتح النار لدى محاولة الرجل دخول المتحف حاملاً حقيبة يد، بحسب صحيفة “ميرور” البريطانية.

وتحدثت وزارة الداخلية الفرنسية في تغريدة على تويتر عن “حادث أمني عام خطير يجري في باريس في حي اللوفر”، مطالبةً باعطاء “الأولوية لتدخل قوات الأمن وأجهزة الإنقاذ”.

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