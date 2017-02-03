للافلات من الحصار ، جهاز الأمن يطلق اعلاناً وهمياً باسم (مبادرة الشعوب العربية لدعم السودان)

(حريات)

أكد مصدر مطلع وموثوق لـ(حريات) ان جهاز أمن النظام السودانى يقف وراء المبادرة الوهمية المسماة بـ(مبادرة الشعوب العربية لدعم السودان).

وصدر اعلان المبادرة بتاريخ (يناير 2017) ، وادعى ان مكان الاصدار (القاهرة جمهورية مصر).

وأوضح المصدر الموثوق لـ(حريات) (ان اعلان المبادرة لا يحمل اسماً أو جنسية أو صفة لمسؤولى المبادرة ، ولا عنواناً محدداً لها) (ولا يوضح الجهة / الجهات ولا المنظمة / المنظمات التى تقف وراء المبادرة المزعومة أو تدعمها أو تمول انشطتها). وأضاف ان (أهداف المبادرة شديدة العمومية كما ان آليات تحقيقها أكثر عمومية) مما يؤكد ان اهدافها المعلنة غير مقصودة فى ذاتها وانما لتحقيق مآرب اخرى لم يصرح بها .

وأضاف ساخراً انه فى غياب اى معلومات محددة وملموسة كان على مطلقى المبادرة الوهمية الحاقها بتذييل (لمزيد من الإستفسارات حول المبادرة يمكن الإتصال بالفريق أمن / محمد عطا المولي عباس المدير العام لجهاز الأمن – موبايل ( ٠٠٢٤٩٩١٢٣٩٤١١١) ! .

وأكد المصدر المطلع والموثوق ان ( صياغة الاعلان بما فيها من اخطاء فى الترتيب والصياغة واللغة تشير الى ان الاعلان أعد على عجل لتحقيق أهداف مشبوهة ، تزامنا مع حدث محدد ، فضلا عن ان صياغته صياغة امنية واضحة ، تهدف لخدمة نظام الانقاذ الاجرامى الدموى ، وان تجملت ببعض الكليشيهات المعارضة فى الظاهر).

وأضاف المصدر ان من فبرك اعلان المبادرة الوهمية ، ولفرط استعجاله واضطرابه ، حفظ ملف المبادرة على شبكة المعلومات الدولية باسم (مبادرة الشعوب العربية من أجل السودان) ، بدلا عن اسمها الوارد فى الاعلان (مبادرة الشعوب العربية لدعم السودان) !.

وبسؤال (حريات) عن الأهداف الحقيقية من اعلان هذه المبادرة الوهمية ، أوضح المصدر المطلع ( الافلات من حصار الوقائع الدامغة والمثبتة عن استضافة النظام السودانى للارهابيين المصريين ودعمهم وتدربيهم ، خصوصاً وقد تكشفت هذه الوقائع لغالبية السودانيين الذين يلاحظون وجودهم وسط احيائهم وفى مؤسساتهم واسواقهم ، وكذلك انكشاف الوقائع للمصريين انفسهم من خلال اعترافات الارهابيين المعلنة والموثقة) ، وذلك بادعاء ان هناك قوى عربية شعبية ما تدعم سياسات النظام السودانى رغم ان الشعوب العربية هى الأكثر تضررا من عنف الارهاب .

وأضاف ان الاعلان يهدف كذلك الى (دمغ اقسام من القوى الوطنية السودانية التى ترفض الارهاب على اسس مبدئية بانها تتعاطى مع جهات اجنبية ، ومن ثم اثارة البلبلة فى صفوف المعارضة والقوى الحية السودانية ، خصوصاً وقد تراصت صفوفها أملا فى الوصول الى يوم الخلاص القريب من النظام الاجرامى الدموى ) ، واضاف (وكذلك دق اسفين بين المعارضة الوطنية الديمقراطية السودانية وبين الدولة المصرية التى صورت كذبا انها المستضيفة لهذه المبادرة الوهمية ، ومن ثم مواصلة الحملات الصحفية الحكومية الجارية حاليا ضد مصر ، وهذه المرة بمساعدة معارضين غاضبين يصدقون الفبركة !).

واستبعد المصدر المطلع والموثوق ان تحقق فبركة جهاز الأمن السودانى الفطيرة اهدافها ، وقال ان الجهاز ورغم ادمانه الكذب لعقود الا انه بتواضع مؤهلات عناصره الحالية لم يعد قادرا حتى على انتاج كذبة متقنة .

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