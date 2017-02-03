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    • مروحيات عسكرية سودانية تمد ميلشيا جنوبية بالاسلحة والذخائر

    February 2, 2017  

    (حريات)

    كشف احد القيادات البارزة للجيش الشعبي بجنوب السودان ان بعثة الامم المتحدة (يونميسس) تقوم حاليا بالتحقيق فى تورط الجيش السوداني فى دعم ميلشيا اقويلك التابعة للجنرال جونسون اولنج بعد ان تم مشاهدة وتصوير قيام احد المروحيات العسكرية السودانية بإمداد الميلشيا بالاسلحة والذخائر خلال معركة (جابات) الاخيرة بشمال الولاية.

    وقال القيادى بالجيش الشعبى بمدينة الرنك بولاية اعالى النيل لموقع افريكان برس انهم من جانبهم يعدون حالياً شكوي رسمية لهيئة الايقاد المشرفة على تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان حول الواقعة.

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