ضابط كبير بجهاز الأمن : مكتب المخابرات الامريكية بالخرطوم من أكبر وأهم مكاتبها بالشرق الاوسط

(حريات)

أقر ضابط كبير بجهاز الأمن ان مكتب المخابرات الامريكية بالخرطوم من أكبر وأهم مكاتبها فى الشرق الاوسط .

وقال الفريق أمن حنفى عبد الله فى حوار مع صحيفة السودانى أمس الثلاثاء ( هناك تواصل بين الجهازين، ولقاءات منتظمة، مكتب ال(سي آي إيه) الموجود في الخرطوم من أكبر مكاتبها في الشرق الأوسط، وواحد من أهم مكاتبها، والولايات المتحدة لأنها تعلم أهمية السودان الاستراتيجية الإقليمية أقامت أحد أكبر بعثاتها الدبلوماسية في المنطقة، بل إنهم قاموا بالتوسع في المباني. لقاءات المدير العام تبحث كل الملفات وعقد المدير مع نظيره الأمريكي مؤخراً لقائين. ال(سي آي إيه) تعلم أن لهذا البعد انعكاساته، مكافحة الارهاب لها دورهاً في كثير من المسائل وفي فك العقوبات الاقتصادية.. الأمن القومي دائماً متكامل).

واوضح بعض تفاصيل تعاون جهاز أمنهم مع المخابرات الامريكية ، قائلاً ( شكل التعاون يتم في المهددات المطلوبة، عملية الإرهاب هي إقليمية ودولية وهناك أنشطة لمنظمات القاعدة وداعش وغيرهما، والتعاون كان يتم حول هذه الأنشطة وحركة الأموال وعمليات الإيواء للأفراد واستخراج الجوازات، وكشف الجوازات المزورة، وشَكَّل تعاون أولائك الأفراد مع بعض الدول التي يوجد فيها فساد في استخراج الجوازات).

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